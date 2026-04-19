Người lao động hỏi thẳng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trả lời trực diện

TPO - Từ ùn tắc giao thông, nhà ở công nhân đến bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội… hàng loạt vấn đề “nóng” được người lao động Bắc Ninh đặt thẳng tại buổi đối thoại. Không né tránh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo tỉnh trực tiếp trả lời, cam kết tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của hàng trăm nghìn công nhân.

Ngày 19/4, buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh với người lao động diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở, phản ánh đúng “hơi thở” của một tỉnh công nghiệp đang phát triển nóng. Hàng loạt câu hỏi đi thẳng vào những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay, như giao thông tắc nghẽn, nhà ở công nhân, bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội.

“Điểm nghẽn” giao thông khu công nghiệp

Mở đầu phiên đối thoại, anh Nguyễn Xuân Dinh (Công ty TNHH Fukang Technology) nêu vấn đề đang được nhiều người lao động quan tâm về ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Đại diện Sở Xây dựng Bắc Ninh thẳng thắn thừa nhận, hạ tầng giao thông tại một số khu công nghiệp chưa đáp ứng tốc độ phát triển. Lượng lao động tăng nhanh, tập trung vào khung giờ cố định, trong khi ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người lao động còn hạn chế khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Dù tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phân luồng, tổ chức lại giao thông, huy động lực lượng công an điều tiết… nhưng thực tế “đường vẫn tắc”.

Để giải quyết căn cơ, Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh Bắc Ninh đầu tư 4 dự án mở rộng đường gom, xây dựng tuyến kết nối các khu công nghiệp lớn như Quang Châu – Vân Trung, đồng thời nghiên cứu xây dựng cầu vượt để giảm áp lực giao thông.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh dự kiến bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng trong 5 năm để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, nơi hàng ngày công nhân đi qua để đến nhà máy.

Trong khi đó, lực lượng công an cũng tăng cường xử lý vi phạm giao thông liên quan xe đưa đón công nhân. Riêng tại khu công nghiệp Quang Châu, đã có hàng trăm trường hợp vi phạm bị xử lý, đồng thời tổ chức lại giao thông một chiều tại các hầm chui, hạn chế xe tải giờ cao điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ý thức người lao động. “Cốt lõi vẫn là hạ tầng phải đi trước một bước”, ông Sơn nói, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông khu, cụm công nghiệp, kể cả đường gom và hầm chui qua cao tốc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (ở giữa) và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (bên trái) chủ trì buổi đối thoại.

Ở góc độ chiến lược, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, tỉnh Bắc Ninh đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến đường song song với cao tốc nhằm giảm chi phí đi lại và tăng kết nối giữa các khu công nghiệp. Đây được xem là một hướng đi dài hạn để “giải bài toán” ùn tắc.

Nóng nhà ở xã hội

Không kém phần nóng, câu chuyện nhà ở công nhân được anh Nguyễn Văn Thao (Công ty Boyd Việt Nam, KCN Yên Phong) đặt ra với thực tế, công nhân khó tiếp cận nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nhiều dự án nhà ở xã hội và đang lên kế hoạch triển khai khoảng 100 dự án với quy mô 150.000 căn. Tuy nhiên, một nghịch lý xuất hiện, nhiều dự án có tỷ lệ đăng ký mua thấp.

Tại một số khu vực như huyện Yên Phong (cũ), thị xã Thuận Thành (cũ), số lượng đăng ký mua nhà ở xã hội chỉ đạt khoảng 30% dù có hàng nghìn căn hộ.

Nguyên nhân được chỉ ra là do đặc thù lao động công nghiệp độ tuổi trẻ, tính chất công việc chưa ổn định, nhu cầu mua nhà dài hạn thấp. Thay vào đó, phần lớn công nhân có nhu cầu thuê. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê lại chưa đáp ứng.

Nhận diện rõ vấn đề, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển hướng chính sách. Năm qua, Bắc Ninh triển khai 9 dự án nhà ở cho thuê và lưu trú công nhân. Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tế để điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thuê nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn trả lời câu hỏi người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu quy hoạch nhà ở xã hội phải khoa học, công khai giá bán và tăng vai trò kết nối của công đoàn để người lao động dễ tiếp cận. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang nghiên cứu các chính sách giảm giá hoặc tăng nguồn cung nhà cho thuê.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo người lao động có chỗ ở phù hợp.

Siết chặt bảo hiểm, bữa ăn và an toàn lao động

Bên cạnh hạ tầng và nhà ở, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động cũng được đưa ra. Người lao động nêu tình trạng doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội và an toàn thực phẩm. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã có chương trình hành động cụ thể, đang rà soát toàn bộ doanh nghiệp vi phạm. Những trường hợp nghiêm trọng sẽ bị công khai và chuyển cơ quan điều tra nếu đủ dấu hiệu hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về bữa ăn công nhân, an toàn thực phẩm được đặc biệt quan tâm. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ngành y tế tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, đồng thời công khai đường dây nóng để công nhân phản ánh kịp thời.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của người lao động. Trong 18 ý kiến được nêu, nổi bật là các vấn đề về giao thông, nhà ở, an toàn thực phẩm và bảo hiểm xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái kết luận buổi đối thoại.

Điểm đáng chú ý không chỉ là việc lắng nghe mà là cam kết hành động. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đưa toàn bộ kiến nghị vào kế hoạch cụ thể, có thời hạn giải quyết rõ ràng.

Đồng thời, ông Thái giao Công đoàn tỉnh Bắc Ninh định kỳ tổng hợp ý kiến người lao động gửi trực tiếp đến Bí thư Tỉnh ủy để xử lý kịp thời.

“Doanh nghiệp phải quan tâm hơn đến người lao động, và người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đây là mối quan hệ cộng sinh”, ông Thái nhấn mạnh.