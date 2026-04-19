Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh).

Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước. Tiếp đó, đoàn tới dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác dâng hương tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.