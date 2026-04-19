Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh).

Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước. Tiếp đó, đoàn tới dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác dâng hương tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

#Hà Tĩnh #Ngã Ba Đồng Lộc #Thủ tướng Chính phủ #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Dâng hương tri ân tại Ngã Ba Đồng Lộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe