Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Luân Dũng
TPO - Theo dự kiến chương trình, từ ngày 20 – 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp đợt 2, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp bách.

Cụ thể, vào sáng ngày 20/4, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành phiên thảo luận ở tổ về các dự thảo nghị quyết đã được trình Quốc hội. Nội dung này cũng sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường sau đó một ngày.

194qh-1071.jpg
Các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Các nghị quyết về phá phát triển văn hoá; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; và cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 23/4.

Chiều 20/4, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Ngày 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các nội dung quan trọng này. Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 23/4.

Các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, cùng nhiều nghị quyết quan trọng khác sẽ được Quốc hội thông qua vào chiều cùng ngày.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc từ 15 giờ 45 phút ngày 23/4, thông qua Nghị quyết kỳ họp (nếu có) và Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Luân Dũng
