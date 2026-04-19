Canh bạc nhiều rủi ro

TPO - Trong quý I của năm 2026, tháng nào cũng ghi nhận phim điện ảnh Việt đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Nhưng đó không phải con số bảo chứng cho lợi nhuận của nhà đầu tư. Làm phim thương mại giống như một canh bạc đầy rủi ro, dựa nhiều vào độ nhạy bén của nhà sản xuất và đạo diễn với thị trường.

Phim dễ thắng

Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn vừa cán mốc trăm tỷ đồng tuần trước. Đây là phim thứ 7 đạt thành tích này năm nay, sau Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường), Thỏ ơi (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn), Tài (Mai Tài Phến) và Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn).

Trong quý I, tháng nào cũng ghi nhận phim trăm tỷ đồng. Tháng 1 có Thiên đường máu, ra mắt cuối năm ngoái nhưng phần lớn doanh thu nằm ở năm nay. Tháng 2 có Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và tháng 3 là Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực. Với số lượng đặt vé tốt trong cuối tuần đầu, phim kinh dị Phí phông nhiều khả năng cũng gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đồng. Như vậy, có thể có đến 8 phim cán mốc trăm tỷ đồng trước khi kết thúc tháng 4. Để so sánh, cả năm 2025 chỉ có 14 phim vượt mốc này.

Tổng số phim trăm tỷ đồng năm nay nhiều khả năng vượt năm ngoái, bởi nhiều phim mạnh như Hộ linh tráng sĩ, Thám tử Kiên 2, Nghỉ hè gặp nghỉ hưu còn chưa ra mắt. Từ đầu năm đến nay, các phim Việt trăm tỷ đồng trải rộng nhiều thể loại, từ hành động, tâm lý, kinh dị đến lãng mạn. Điều này cho thấy nhu cầu thưởng thức phim của khán giả Việt là rất lớn, miễn là tác phẩm đủ chạm đến cảm xúc.

Cách đây hơn 10 năm, ở thời của Để Mai tính 2 (đạo diễn Charlie Nguyễn, 2014) hay Em là bà nội của anh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, 2015), mốc trăm tỷ đồng luôn là “giấc mơ” của nhiều nhà làm phim. Tuy nhiên gần đây, nhiều đạo diễn đã dễ dàng vượt qua cột mốc này ngay từ phim đầu tay, như Mai Tài Phến, Trường Giang, Dương Minh Chiến (Truy tìm Long Diên Hương) hay Hoàng Nam (Đèn âm hồn).

Bên cạnh yếu tố khách quan là giá vé tăng dần qua từng năm, phim Việt cũng có nhiều thay đổi nội tại giúp cải thiện doanh thu. Nổi bật là khâu chọn chủ đề ngày càng được tinh chỉnh để phù hợp thị hiếu khán giả. Từ sau mùa dịch, nhiều đạo diễn thành công với các phim kinh dị mang màu sắc dân gian, góp phần đáng kể vào bảng doanh thu. Các bộ phim về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cũng đang có cách tiếp cận đại chúng hơn và thu hút sự quan tâm lớn. Sau nhiều năm, các nhà sản xuất dường như ngày càng hiểu rõ hơn về “công thức trăm tỷ đồng” để tạo ra sản phẩm hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chất lượng phim Việt cũng có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, góc máy, tiệm cận hơn với tiêu chuẩn quốc tế và được khán giả ủng hộ. Khi điều kiện kinh tế tốt hơn và mạng lưới quan hệ mở rộng, nhà làm phim có cơ hội tiếp cận với các công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Nhiều sản phẩm trong hai năm qua như Thám tử Kiên, Tử chiến trên không, Thỏ ơi, Phí Phông cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về hình ảnh, âm thanh và tiết tấu.

Góc khuất

Dù phim Việt liên tiếp cán mốc trăm tỷ đồng, mức lợi nhuận thực tế của nhà sản xuất không còn cao như trước. Nguyên nhân là chi phí sản xuất ngày càng tăng. Một phim Việt hiện nay trung bình có kinh phí khoảng một triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng). Với doanh thu 100 tỷ đồng, nhà sản xuất thực nhận chỉ khoảng 30-40 tỷ đồng sau khi trừ thuế, chi phí rạp, phát hành và các khoản khác.

Như vậy, không phải phim trăm tỷ đồng nào cũng mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Dù đạt mốc này, lợi nhuận đôi khi chưa tới 50% số vốn bỏ ra. Với những dự án kinh phí lớn như Thám tử Kiên, nhà sản xuất từng công bố 100 tỷ đồng mới chỉ là mức hòa vốn. Một dự án quy mô lớn như Hộ linh tráng sĩ còn được cho là có kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, đồng nghĩa phải đạt hơn 200 tỷ đồng doanh thu mới có thể hòa vốn.

“Trăm tỷ đồng liên tục” cũng là bề nổi che đi sự bất đối xứng của điện ảnh Việt. Theo nhà phát hành CGV, năm 2025, tỷ lệ phim có doanh thu dưới 50 tỷ đồng chiếm tới 70%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 50% của giai đoạn trước. Điều này cho thấy số phim thành công vẫn chiếm thiểu số so với các dự án thất bại.

Sự phân hóa doanh thu ngày càng lớn giữa các phim cũng là một hiện tượng đáng chú ý. Có tác phẩm đạt hơn 400 tỷ đồng như Thỏ ơi, nhưng cũng có phim không thu nổi 20 tỷ đồng, thậm chí dưới 5 tỷ đồng như Bố già trở lại, Chiến Nam, Bus: Chuyến xe một chiều. Có thể nói làm phim thương mại giống như một canh bạc đầy rủi ro, dựa nhiều vào độ nhạy bén của nhà sản xuất và đạo diễn với thị trường.

Năm nay, có thể sẽ có khoảng 70-80 phim Việt ra mắt. Những tác phẩm mang màu sắc khác biệt rất đáng chờ đợi, nhưng về mặt doanh thu, chắc chắn không phải tất cả đều thành công. Sự phân hóa sẽ tiếp tục rõ rệt, đồng thời tạo áp lực để các nhà sản xuất đầu tư nhiều hơn vào kịch bản, diễn xuất và chất lượng hình ảnh nhằm giúp dự án nổi bật hơn trong thị trường cạnh tranh.

