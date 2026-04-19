Clip: Khoảnh khắc cá voi 'lả lướt' trên vùng biển Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Một cá thể cá voi dài khoảng 5m bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), bơi lững lờ như 'chơi đùa' trên mặt nước khiến người dân cùng du khách thích thú ghi lại.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Mũi Né (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Theo hình ảnh trong clip, cá voi dài khoảng 5m, thân hình đồ sộ, nổi lững lờ trên mặt nước và thi thoảng ngoi lên như tắm nắng. Xung quanh, nhiều người thích thú dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. Cá voi di chuyển chậm, giữ khoảng cách gần bờ và không có dấu hiệu bất thường.

Khoảnh khắc cá voi 'chơi đùa' trên vùng biển Mũi Né.

Anh Đinh Xuân Trường (người trực tiếp chứng kiến) cho biết: Khoảng 10h trưa 18/4, khi đang dạy học viên lướt sóng tại khu vực gần Blue Shell Resort Mũi Né, anh phát hiện cá voi bất ngờ xuất hiện. "Con cá voi khá lớn, bơi chậm, không có dấu hiệu bị thương, trông vẫn khỏe mạnh", anh Trường nói.

Sự xuất hiện của cá voi gần bờ được xem là tín hiệu tích cực cho môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực vẫn còn duy trì sự ổn định.​

Trong quan niệm của ngư dân miền biển, cá voi được kính trọng gọi là cá Ông - vị thần Nam Hải được cho là thường cứu giúp tàu thuyền gặp nạn giữa sóng gió. Khi cá voi dạt vào bờ chết, người dân tổ chức an táng trang trọng và đưa xương cốt về thờ tại các lăng Ông.

Thái Lâm
