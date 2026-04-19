Hà Nội: Thót tim cảnh xe bán tải mắc kẹt khi cố vượt rào chắn tàu hỏa

Thanh Hà
TPO - Nam tài xế xe ô tô bán tải cố tình vượt qua đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo và rào chắn bắt đầu hạ. Vụ việc khiến xe mắc kẹt lại, may mắn không xảy ra va chạm.

Clip ô tô tải mắc kẹt trước rào chắn.

Ngày 19/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải vượt gác chắn tàu hỏa tại Km 10+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 18/4, tài xế Nguyễn Quang C. (SN 1977, trú tại Hà Nội) điều khiển xe bán tải BKS 29H-148.XX qua đường ngang dân sinh. Đáng chú ý, khi có tín hiệu cảnh báo và rào chắn bắt đầu hạ xuống nhưng tài xế này vẫn cố tình đi qua.

Vụ việc khiến xe bán tải mắc kẹt lại trong khu vực rào chắn. May mắn tài xế đã kịp thời điều khiển xe lùi lại rào chắn, nên không xảy ra va chạm.

Tuy nhiên sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi “vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

hien-truong-5011.jpg
Tàu hỏa đâm trúng ô tô khi đang dừng ở đường ngang dân sinh.

Đáng chú ý, vào tối cùng ngày, tại Km 35+637 khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên, ô tô BKS 30M-282.XX do anh Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, Hà Nội) qua đường ngang dân sinh đã bị mắc kẹt lại.

Lúc này, tàu SE6/927 đã đi qua và đâm trúng. May mắn, trước khi xảy ra vụ va chạm tài xế ô tô đã kịp thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ô tô bị đâm biến dạng, văng ra xa.

Thanh Hà
#Vượt gác chắn đường sắt #An toàn giao thông đường sắt #Vi phạm luật giao thông #Xử phạt tài xế vi phạm #Nguy cơ tai nạn đường sắt #Quy định xử phạt lái xe #Tình huống mắc kẹt tàu xe #Phòng tránh tai nạn đường sắt

