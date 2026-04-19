125.000 người hát theo Justin Bieber

TPO - Ngày 19/4 (giờ địa phương), Justin Bieber tiếp tục khuấy đảo Coachella tuần 2 với đêm diễn quy tụ nhiều ca sĩ Sexyy Red, Billie Eilish, SZA... Nam ca sĩ một lần nữa đưa khán giả vào hành trình hoài niệm với những bản hit đình đám trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Set diễn headliner của Justin Bieber có cấu trúc tương tự tuần trước, nhưng được bổ sung nhiều điểm nhấn khác.

Nam ca sĩ bất ngờ mời “fan cứng” Billie Eilish lên sân khấu trong ca khúc One less lonely girl. Nữ ca sĩ bật cười và gần như gục xuống sân khấu. Đây là khoảnh khắc đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Justin Bieber mời Billie Eilish lên sân khấu và hát One less lonely girl tặng trong Coachella 2026 tuần 2 trước 125.000 khán giả. Video: Coachella.

Billie Eilish từ lâu đã xem Bieber là nguồn cảm hứng lớn. Cả hai từng gặp nhau tại Coachella 2019 và sau đó hợp tác trong bản remix ca khúc Bad guy.

Biển người như bùng nổ khi màn hình lớn lướt lại những video cũ trên YouTube và các màn trình diễn hit thời kỳ mới vào nghề của Bieber. Ở tuần trước, anh đã trình chiếu các video cũ và hát lại cùng khán giả. Đến tuần này, anh tiếp tục phát những clip cover từ thuở thiếu niên, bao gồm màn thể hiện Cry me a river của Justin Timberlake.

Ở phần kết, SZA xuất hiện như khách mời chốt hạ, cùng Justin Bieber thể hiện phiên bản acoustic của bản hit Snooze. Trước đây, hai nghệ sĩ từng kết hợp ca khúc này tại sân vận động SoFi Stadium trong tour diễn đồng headliner của SZA và Kendrick Lamar.

Bên cạnh đó, Bieber cũng mời thêm các nghệ sĩ khác góp mặt, như Sexyy Red trong Sweet Spot và Big Sean với hai ca khúc As long as you love me và No pressure. So với tuần đầu, Bieber mang đến nhiều khách mời hơn trong tuần thứ hai.

Khán giả hát One time cùng Justin Bieber. Video: Coachella.

Hoàn thành hai đêm diễn headliner tại Coachella, nhiều lời đồn đoán về tour lưu diễn mới của Bieber đang dần rộ lên. Theo người hâm mộ theo dõi website chính thức của nam ca sĩ, nền tảng này đã cập nhật với thông báo rằng các lịch diễn mới sẽ sớm được gửi tới người đăng ký qua email.

Justin Bieber đã có màn tái xuất sân khấu gây bùng nổ mạng xã hội tại Coachella, đánh dấu lần trở lại sau hơn 3 năm kể từ khi anh hủy tour diễn năm 2022 vì lý do sức khỏe. Giọng ca 32 tuổi nhận cát-xê khoảng 10 triệu USD cho vị trí headliner, cao nhất trong lịch sử lễ hội này. Sức hút thương mại của "hoàng tử nhạc pop" còn thể hiện qua doanh thu 5,04 triệu USD tiền bán vật phẩm lưu niệm trong tuần đầu, gấp 3 lần kỷ lục của toàn bộ kỳ lễ hội trước đó.

Trên truyền thông, Justin Bieber thống lĩnh khi đạt 147 triệu lượt xem trên Instagram của Coachella. Tiết mục trình diễn của nam ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất lịch sử Google. Lượng streaming cũng tăng bật, đánh bại nhiều tên tuổi hot lúc này.

Justin Bieber trở lại trong đêm diễn thứ 2 của Coachella 2026.

Tuần thứ hai của Coachella năm nay được xem là “thiên đường cameo” khi hàng loạt nghệ sĩ mang đến các màn kết hợp bất ngờ. Tại sân khấu Mojave, PinkPantheress mời dàn khách mời đình đám như Janelle Monáe, Zara Larsson, Tyriq Withers, Chase Infiniti và Manon (KATSEYE).

Trước đó, Addison Rae cũng gây chú ý khi có sự góp mặt của Olivia Rodrigo trên sân khấu chính. Cả hai cùng biểu diễn Headphones on và lần đầu live ca khúc mới Drop dead.

Trong khi đó, Sabrina Carpenter khiến khán giả “bùng nổ” khi mời huyền thoại Madonna xuất hiện, cùng thể hiện ca khúc kinh điển Like a prayer.

Lễ hội dự kiến khép lại với màn trình diễn headliner tối Chủ nhật của Karol G.