Phát hiện tài xế tử vong bất thường trong ô tô ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Một tài xế taxi khoảng 49 tuổi được phát hiện tử vong ô tô đang dừng bên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM.

Ngày 19/4, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng.

img-8480.jpg
Người dân hiếu kỳ vây quanh xe ô tô nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông 49 tuổi điều khiển taxi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi.

Khi đến khu vực giữa đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe dừng bên đường và gọi điện thoại cho người thân.

Một lúc sau, người này bất ngờ gục xuống trong xe, nghi bị đột quỵ. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ô tô đậu bên đường có biểu hiện bất thường nên kiểm tra thì phát hiện tài xế đã tử vong bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Tài xế #Đột quỵ #Tử vong #Tử vong trong ô tô #Tài xế tử vong #Công an #TPHCM #Điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe