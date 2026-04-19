Kỳ nghỉ ‘vàng’ kéo dài, TPHCM tung loạt sản phẩm hút khách

TPO - Chuỗi ngày nghỉ liên tiếp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 đang mở ra mùa cao điểm du lịch nội đô. Tại TPHCM, hàng loạt điểm đến, khu vui chơi và doanh nghiệp lữ hành đồng loạt làm mới sản phẩm, tung ưu đãi và gia tăng trải nghiệm...

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày 26/4 (Chủ nhật), người lao động được nghỉ bù ngày 27/4, nối tiếp kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài hết tuần. Quỹ thời gian nghỉ hiếm có này lập tức kích thích nhu cầu vui chơi, du lịch tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn như TPHCM.

Nắm bắt xu hướng, nhiều khu du lịch nhanh chóng làm mới mình bằng các chương trình trải nghiệm quy mô. Trong đó, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên gây chú ý với chuỗi hoạt động mang thông điệp “Hành trình tự hào dân tộc – Vui chơi trọn vẹn”. Dịp Giỗ Tổ, đơn vị này triển khai tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng cho du khách đến sớm nhất trong ngày mùng 10/3 âm lịch. Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gửi gắm thông điệp cầu chúc bình an, đủ đầy.

Đến ngày 30/4, Suối Tiên tiếp tục tạo điểm nhấn khi dành tặng 1.000 vé cổng miễn phí cho du khách mặc áo đỏ sao vàng. Hoạt động không chỉ mang tính khuyến khích tham gia mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong ngày hội thống nhất đất nước.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Suối Tiên cũng nâng cấp mạnh mẽ hệ sinh thái vui chơi với hơn 150 công trình, nổi bật như đường đua Go Kart, tàu lượn Sky Bounder hay mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao Suối Tiên Farm. Chuỗi chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện các câu chuyện lịch sử – văn hóa trong không gian giải trí sống động.

Không kém phần hấp dẫn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng công bố lịch hoạt động dày đặc trong tháng 4, hướng đến yếu tố giáo dục và kết nối cộng đồng. Ngày 19/4, sự kiện Ngày Trái Đất với chủ đề bảo vệ hệ sinh thái thu hút đông đảo gia đình và trẻ nhỏ tham gia các hoạt động tái chế, sáng tạo từ vật liệu thân thiện môi trường.

Điểm nhấn đặc biệt là Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt Thăng Hoa”, diễn ra từ ngày 22 - 27/4. Lễ hội quy tụ nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật dân gian, không gian trải nghiệm tương tác và khu ẩm thực ba miền, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Ngoài ra, các chương trình biểu diễn động vật, giao lưu với các loài thú, hay hoạt động kể chuyện về công tác bảo tồn cũng tiếp tục được duy trì tạo nên trải nghiệm đa dạng cho du khách, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ.

Không chỉ các khu vui chơi, hệ thống lữ hành tại TPHCM cũng đẩy mạnh kết nối sản phẩm, tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông đa dạng như xe buýt hai tầng, buýt sông, metro hay tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Các tour mang đậm dấu ấn lịch sử tiếp tục được khai thác như “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”, “Biệt động Sài Gòn – Những căn hầm huyền thoại” hay hành trình về Rừng Sác – Cần Giờ. Đây được xem là dòng sản phẩm đặc trưng, phù hợp với không khí kỷ niệm 30/4.

Tại Khu di tích địa đạo Củ Chi, nhiều sản phẩm trải nghiệm được tăng cường như tour đêm “Trăng chiến khu”, tham quan vườn thú mini hay các hoạt động văn hóa đặc trưng. Dịp này, khu di tích áp dụng chính sách giảm 30% giá vé cho các đoàn khách Việt Nam từ 10 người trở lên, góp phần kích cầu du lịch.

Ở cấp độ thành phố, chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động được triển khai quy mô lớn với chủ đề “Non sông thống nhất”. Theo đại diện Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, hàng loạt chương trình triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra liên tục từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Các không gian trung tâm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng hay nhiều điểm công cộng sẽ tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và thành tựu phát triển của thành phố. Song song đó là các hoạt động dâng hương, tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và khu di tích lịch sử.