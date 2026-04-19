Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo khoảng ngày 23/4, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình tràn xuống gây mưa dông diện rộng cho khu vực miền Bắc, miền Trung, nền nhiệt cao nhất miền Bắc chỉ còn từ 24-27 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 23/4, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong thời gian từ đêm 22 đến ngày 24/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục mát mẻ, riêng các ngày 23-24/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 24-27 độ.

Trước khi đón đợt không khí lạnh này, trong đêm 19/4 và ngày 20/4, miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh có thể gây mưa dông cho miền Bắc từ đêm 22 đến ngày 24/4.

Trong hai ngày 21-22/4, miền Bắc ít mưa, trời hửng nắng nhẹ.

Khu vực Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An trong đêm 19 và ngày 20/4 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo từ ngày 22/4, khu vực Thanh Hoá đến Huế có khả năng đón nắng nóng diện rộng trở lại. Sau đó từ ngày 23 đến ngày 24/4, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa dông, nền nhiệt giảm. Mưa xuất hiện sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Các thông tin mưa dông theo thời gian thực được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cập nhật tại website: hymetnet.gov.vn.

Tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới ít mưa, trời nắng, từ khoảng 25/4, khu vực này có nắng nóng diện rộng trở lại với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

