Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rút ngắn 6 tháng tiến độ GPMB dự án mở rộng đường 70

Trần Hoàng
TPO - Đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ), Chủ tịch TP yêu cầu giải phóng mặt bằng trong quý II/2026 thay vì đến cuối năm và không có lý do để kéo dài tiến độ.

Ngày 19/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đi kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70 và Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 15/3/2024. Dự án đi qua địa bàn phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý 2/2026,

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, gồm hai đoạn: đoạn từ Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,25 km với mặt cắt ngang 50m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài khoảng 1,7km với mặt cắt ngang 40m. Tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), trên địa bàn phường Xuân Phương, diện tích thu hồi khoảng 139.208,7m²; đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 338/510 hộ (đạt 66,3%), phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026. Tại phường Tây Mỗ, diện tích thu hồi khoảng 68.879,6 m². Đối với 59 hộ đất nông nghiệp (13.338,7 m²), các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trong quý IV/2026.

Đối với xã Sơn Đồng, diện tích thu hồi khoảng 21.231,3 m². Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. UBND xã Sơn Đồng đã có văn bản đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết. Kế hoạch hoàn thành GPMB cũng được địa phương đặt ra trong quý IV/2026.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đến kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ GPMB, coi đây là khâu then chốt quyết định tiến độ toàn dự án. Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, các cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã đầy đủ. Trường hợp còn vướng mắc, các sở ngành có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ ngay; các địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã được thành phố ban hành.

"Không có lý do để kéo dài tiến độ. Nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý II/2026, thay vì kéo dài đến hết năm 2026. Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, giao các sở ngành liên quan của Thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.

Đối với Quốc lộ 21B, ông Thắng nhấn mạnh vai trò quan trọng tuyến đường là giao thông huyết mạch kết nối các xã phía Nam Thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để triển khai dự án một cách tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của khu vực. Trong đó, việc nâng cấp cần tính toán hợp lý về quy mô, tránh đầu tư dàn trải nhưng vẫn phải đảm bảo tính đồng bộ và lâu dài...

Trần Hoàng
#Tiến độ dự án mở rộng đường 70 #Giải phóng mặt bằng đô thị Hà Nội #Phát triển hạ tầng giao thông #Đẩy nhanh tiến độ GPMB #Quy hoạch tái định cư #Quốc lộ 21B #Mở rộng đường 70 #Vũ Đại Thắng

