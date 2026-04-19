Hà Nội xử lý được 17 trong số 51 điểm ùn tắc giao thông

TPO - Liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, bằng nhiều giải pháp, trong quý I/2026, đã xử lý được 17 trong 51 điểm ùn tắc giao thông, tương đương hơn 33%.

Nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi một trong các khu vực được liên ngành Hà Nội xử lý ùn tắc trong quý I/2026.

Sở Xây dựng cho biết, để giảm ùn tắc tại giao thông trên địa bàn thành phố, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp, từ tổ chức giao thông đến cải tạo hạ tầng. Tại khu vực cửa ngõ, Sở Xây dựng cho biết đã triển khai 02 dự án khẩn cấp theo quyết định của UBND thành phố, bao gồm: Dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi và Dự án cải tạo hạ tầng tại nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Các dự án này đã hoàn thành vào tháng 1 và tháng 2, qua theo dõi, hai công trình đã cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc tại các khu vực trọng điểm như Giải Phóng - Ngọc Hồi, Ngọc Hồi - Ngõ 15 Ngọc Hồi, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại 89 vị trí, ban hành 36 thông báo điều chỉnh trên các tuyến, nút giao trọng điểm, góp phần giảm tải lưu lượng xe và tăng thông thoáng.

Từ thực tế trên, tính đến hết quý I/2026, liên ngành thành phố đã xử lý được 17/51 điểm, trục đường ùn tắc. Trong số này có các tuyến đường, nút giao như: Nút giao Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm - ngõ 15 Ngọc Hồi (dự án khẩn cấp); nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai (dự án khẩn cấp); Khu vực Giải Phóng – Ngọc Hồi; Ngọc Hồi – Ngõ 15 Ngọc Hồi; Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt… Với 34 điểm ùn tắc còn lại Sở Xây dựng cho biết, liên ngành đang tiếp tục được phối hợp đưa ra các giải pháp giải xử lý tiếp.