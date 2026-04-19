Cuộc sống trong 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm- hơn 10 năm chưa cấp sổ hồng

TPO - Từng là biểu đồ kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, tổ hợp HH Linh Đàm được ví như một đô thị thu nhỏ. Với 10.000 hộ dân và khoảng 4 vạn nhân khẩu, nơi đây đang sở hữu mật độ dân cư đông đúc và áp lực bậc nhất Thủ đô.
Mật độ dân cư lớn khiến không gian sống tại đây mang đặc trưng riêng: đông đúc, sôi động và được khai thác tối đa công năng. Từ hầm gửi xe, sảnh, sân chung cư đến hành lang các tầng đều có tần suất sử dụng cao. Các khu vực sinh hoạt chung vì vậy luôn trong trạng thái nhiều người qua lại.
Đổi lại, khu chung cư góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho một lượng lớn người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ. Nhiều cư dân cho biết, với mức giá phù hợp thời điểm mua, đây là lựa chọn giúp họ có cơ hội an cư tại Hà Nội.
Cùng với sự đông đúc, công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, luôn được cư dân quan tâm. Theo ghi nhận, thi thoảng vẫn xảy ra một số vụ việc, song đều được phát hiện và xử lý kịp thời.