Bắt khẩn cấp kẻ đâm chết trưởng thôn ở Ninh Bình

TPO - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà) xảy ra cãi vã với chị Lê Thị T. (SN 1987, trú tại thôn Cự Xá).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh cắt từ video clip.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, Bình cầm chiếc búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng. Sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Trọng H. (SN 1982), Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở và ông Lê Đình T. (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến giải quyết vụ việc, yêu cầu Bình ra Nhà văn hoá thôn để làm việc. Tuy nhiên, Bình không chấp hành và có hành vi chống đối.

Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát theo chiều ngang hướng sống dao trúng vào mạn sườn trái của ông T.

Khi bị khống chế và tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy một con dao bầu dài khoảng 25cm, mũi nhọn, đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông T., sau đó đối tượng tiếp tục đâm 2 nhát trúng vùng bụng phải và đùi phải ông H. Hậu quả, ông T. tử vong do mất máu cấp; ông H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường, thu thập các dấu vết, tang vật liên quan.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.