Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp kẻ đâm chết trưởng thôn ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 14/4, do mâu thuẫn trong sinh hoạt liên quan đến việc xả nước thải, Lê Thanh Bình (SN 1984, trú tại thôn Cự Xá, xã Liêm Hà) xảy ra cãi vã với chị Lê Thị T. (SN 1987, trú tại thôn Cự Xá).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh cắt từ video clip.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, Bình cầm chiếc búa đinh ném về phía chị T. nhưng không trúng. Sự việc được trình báo đến chính quyền địa phương.

Khoảng 30 phút sau, ông Nguyễn Trọng H. (SN 1982), Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở và ông Lê Đình T. (SN 1968), Trưởng thôn Cự Xá đến giải quyết vụ việc, yêu cầu Bình ra Nhà văn hoá thôn để làm việc. Tuy nhiên, Bình không chấp hành và có hành vi chống đối.

Trong quá trình khống chế, hai bên xảy ra xô xát. Bình chạy vào nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 50cm, vụt 1 nhát theo chiều ngang hướng sống dao trúng vào mạn sườn trái của ông T.

Khi bị khống chế và tước dao quắm, Bình tiếp tục với tay phải lấy một con dao bầu dài khoảng 25cm, mũi nhọn, đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng và đùi trái ông T., sau đó đối tượng tiếp tục đâm 2 nhát trúng vùng bụng phải và đùi phải ông H. Hậu quả, ông T. tử vong do mất máu cấp; ông H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an xã Liêm Hà và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường, thu thập các dấu vết, tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Bình để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

