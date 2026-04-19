Bắt tài xế xe công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người sau va chạm ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (SN 2006) điều khiển, sau khi cự cãi, Hòa mở cốp xe lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) đánh B. khiến nạn nhân bỏ chạy.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 19/4, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ tài xế xe ôm công nghệ dùng hung khí đánh người sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 ngày 16/4, Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) điều khiển xe mô tô điện lưu thông từ đường Lô Tư ra Mã Lò thì xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B (SN 2006) điều khiển, chở theo N.N.K (SN 2008) di chuyển theo hướng ngược lại.

xanh-sm.jpg
Nam thanh niên bị Hoà dùng gậy ba khúc đánh vào người.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vai B., rồi quay lại xe lấy một gậy kim loại dạng 3 khúc dài khoảng 60cm tiếp tục tấn công nạn nhân khiến người này phải bỏ chạy. Sau khi được người dân can ngăn, Hòa rời khỏi hiện trường.

Đến 14h10 ngày 18/4, lực lượng công an đã mời Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Tối cùng ngày, công an phường Bình Hưng Hòa đã kêu gọi nạn nhân trong vụ việc đến trụ sở phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Lời khai của tài xế Hòa tại cơ quan công an.

Công an khuyến cáo, mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng và có thể bị xử lý hình sự. Người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm, không manh động, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết đúng quy định.

Nguyễn Dũng
