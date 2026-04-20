Tàu chiến Mỹ nổ súng, thu giữ tàu hàng Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội nước này đã thu giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman, khi con tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

“Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn tàu Touska ở Vịnh Oman và yêu cầu con tàu dừng lại”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 19/4.

“Tuy nhiên, thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, vì vậy tàu hải quân của chúng tôi đã chặn đứng họ bằng cách bắn vào phòng máy”, tổng thống nói thêm.

Ông Trump cho biết, con tàu của Iran bị Mỹ trừng phạt vì “lịch sử hoạt động bất hợp pháp trước đó”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã công bố một video cho thấy “tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance chặn tàu Touska ở Vịnh Oman khi con tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ, và tiến đến cảng Bandar Abbas của Iran qua eo biển Hormuz”.

“Sau khi thủy thủ đoàn của tàu Touska không tuân thủ các cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, tàu Spruance đã ra lệnh cho các thuỷ thủ trên tàu Iran sơ tán khỏi phòng máy. Tiếp đó, tàu Spruance đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska bằng cách bắn nhiều phát đạn từ khẩu pháo 5 inch Mk 45 vào phòng máy”, CENTCOM cho biết, nói thêm rằng một nhóm binh sĩ từ Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ đã đổ bộ lên tàu Iran.

Cảnh tàu Mỹ khống chế tàu Iran trên Vịnh Oman. (Nguồn: RT)

Trong một bài đăng trên Telegram, quân đội Iran cho biết: “Mỹ - bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp bóc trên biển - đã tấn công một tàu thương mại của Iran trong vùng biển Oman”.

Phía Iran xác nhận quân đội Mỹ đã phá hủy thiết bị định vị của tàu Touska và triển khai quân đội trên boong, “thực chất là thực hiện một hành động gây hấn chống lại con tàu này”. “Chúng tôi cảnh báo, rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả hành động cướp biển có vũ trang này của Mỹ”, quân đội Iran nhấn mạnh.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran sau đó đưa tin, quân đội Iran đã phóng máy bay không người lái vào các tàu của Mỹ. Mỹ chưa xác nhận liệu có tàu nào của nước này bị tấn công hay không.

Tuần trước, Mỹ tuyên bố áp lệnh phong tỏa các cảng của Iran sau khi các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian không đạt được kết quả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 19/4 đã lên án lệnh phong tỏa là “bất hợp pháp” theo luật pháp quốc tế và vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, dự kiến ​​​​sẽ hết hạn vào 21/4.

