Iran cam kết hòa bình, đặt câu hỏi về Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran không tìm kiếm xung đột và chỉ hành động để tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh cam kết của Iran đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/4 với hãng thông tấn ISNA, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố: “Chúng tôi không tấn công bất kỳ quốc gia nào. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi không có ý định tấn công bất kỳ bên nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự vệ một cách chính đáng”.

Theo ông Pezeshkian, không nên cho rằng Iran đang tìm kiếm chiến tranh. “Ngược lại, chúng tôi yêu chuộng hòa bình, và những gì chúng tôi đang làm là tự vệ chính đáng”.

Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, gọi những hành động đó là vi phạm luật pháp quốc tế và bằng chứng về tiêu chuẩn kép trong nhân quyền.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Pezeshkian nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có lý do chính đáng để tước đoạt quyền hạt nhân của Iran.

“Tổng thống Trump nói rằng Iran không thể thực thi quyền hạt nhân của mình, nhưng không nói rõ là vì lý do gì. Ông ấy là ai mà lại tước đoạt quyền của một quốc gia?”, ông Pezeshkian đặt câu hỏi.

Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục bất đồng về vấn đề hạt nhân.

Chương trình hạt nhân của Iran là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân và giao nộp uranium, nhưng Tehran phản đối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, đã kiên quyết bác bỏ việc giao kho dự trữ uranium làm giàu cho Washington, gọi số uranium này là “thiêng liêng như lãnh thổ Iran”.

Thứ trưởng Ngoại giao Saeed Khatibzadeh hôm 18/4 nhắc lại lập trường của Iran, khẳng định Tehran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington do những yêu cầu “quá đáng” của nước này về uranium làm giàu.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu uranium làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ”, ông Khatibzadeh nói với AP bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ. “Đây là điều không thể chấp nhận được, và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng mặc dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý với những điều không thể chấp nhận được”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, rằng Mỹ và Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được thỏa thuận.