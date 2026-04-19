Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump dọa ‘phá hủy’ mọi nhà máy điện, cầu đường ở Iran

Minh Hạnh

TPO - “Iran đã quyết định khai hỏa ở eo biển Hormuz - một hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng mới nhất, Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã bắn vào một tàu của Pháp và một tàu chở hàng của Anh.

“Iran gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa eo biển, điều này thật kỳ lạ, bởi vì lệnh phong tỏa của chúng ta đã đóng cửa eo biển rồi. Họ đang giúp chúng ta mà không hề hay biết. Chính họ mới là người thiệt hại khi tuyến đường bị đóng cửa, 500 triệu USD mỗi ngày! Mỹ không mất gì cả”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm, rằng các mô hình vận chuyển hàng hóa đang thay đổi do hành động của Iran. “Trên thực tế, nhiều tàu đang hướng đến Texas, Louisiana và Alaska của Mỹ, để bốc hàng".

Tổng thống nhấn mạnh, Mỹ đã đưa ra một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý”, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý. Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận nó, vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông tuyên bố. “Họ sẽ sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng. Nếu họ không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẽ làm những gì phải làm”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran.

Nhà Trắng và Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance - người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên - chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với tờ New York Post, Tổng thống Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Pakistan và con rể của ông, Jared Kushner, cũng sẽ tham gia.

Có thông tin cho rằng cuộc đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới, trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc ngày 21/4.

Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận thông tin này. Việc hai bên liên tục leo thang căng thẳng bằng những lời đe dọa và động thái trên eo biển Hormuz khiến nhiều người lo ngại triển vọng đàm phán có nguy cơ đổ vỡ.

Ngày 19/4, lực lượng Iran đã chặn hai tàu chở dầu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz, viện dẫn lý do lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Các tàu này, mang cờ Botswana và Angola, đã buộc phải đổi hướng sau khi bị hãng thông tấn Tasnim mô tả là "di chuyển trái phép" qua tuyến đường thủy chiến lược.

Minh Hạnh
Al Jazeera, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Iran #Mỹ #thỏa thuận hòa bình #đàm phán #hạt nhân #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe