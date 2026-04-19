Tổng thống Mỹ Trump dọa ‘phá hủy’ mọi nhà máy điện, cầu đường ở Iran

TPO - “Iran đã quyết định khai hỏa ở eo biển Hormuz - một hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng mới nhất, Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã bắn vào một tàu của Pháp và một tàu chở hàng của Anh.

“Iran gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa eo biển, điều này thật kỳ lạ, bởi vì lệnh phong tỏa của chúng ta đã đóng cửa eo biển rồi. Họ đang giúp chúng ta mà không hề hay biết. Chính họ mới là người thiệt hại khi tuyến đường bị đóng cửa, 500 triệu USD mỗi ngày! Mỹ không mất gì cả”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm, rằng các mô hình vận chuyển hàng hóa đang thay đổi do hành động của Iran. “Trên thực tế, nhiều tàu đang hướng đến Texas, Louisiana và Alaska của Mỹ, để bốc hàng".

Tổng thống nhấn mạnh, Mỹ đã đưa ra một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý”, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý. Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận nó, vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông tuyên bố. “Họ sẽ sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng. Nếu họ không chấp nhận thỏa thuận, tôi sẽ làm những gì phải làm”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran.

Nhà Trắng và Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance - người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên - chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với tờ New York Post, Tổng thống Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Pakistan và con rể của ông, Jared Kushner, cũng sẽ tham gia.

Có thông tin cho rằng cuộc đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới, trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc ngày 21/4.

Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận thông tin này. Việc hai bên liên tục leo thang căng thẳng bằng những lời đe dọa và động thái trên eo biển Hormuz khiến nhiều người lo ngại triển vọng đàm phán có nguy cơ đổ vỡ.