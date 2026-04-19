Cặp ca sĩ - nhạc sĩ Việt thông báo ly hôn

TPO - Ca sĩ Hà Thúy Anh cho biết ly hôn nhạc sĩ Tuấn Mario sau 7 năm chung sống. Hiện cả hai đã có cuộc sống riêng.

Tối 19/4, ca sĩ Hà Thúy Anh xác nhận chấm dứt cuộc hôn nhân với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario sau 7 năm.

“Sau một thời gian dừng lại và ổn định lại cuộc sống, hôm nay tôi xin phép thông báo rằng không còn chung đường với Tuấn Mario", nữ ca sĩ chia sẻ.



Cô cho biết hiện mỗi người đều có cuộc sống riêng. Hai bên vẫn giữ sự tôn trọng sau chia tay. “Cả hai tôn trọng nhau và mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc của cả hai”, Hà Thúy Anh chia sẻ thêm. Nữ ca sĩ cũng mong khán giả hiểu và tôn trọng sự riêng tư của họ sau biến cố hôn nhân.

Thông tin khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp bất ngờ. "Chúc hai em tìm được hạnh phúc", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Ca sĩ Đinh Hương gọi giọng hát của Hà Thúy Anh là giọng của người đàn bà đẹp, mong cô tỏa sáng trong hành trình phía trước.

Hà Thúy Anh và Tuấn Mario trong thời gian chung sống.

Về phía Tuấn Mario, nam nhạc sĩ cho biết cả hai chọn dừng lại để mỗi người có cơ hội tìm hướng đi mới tích cực hơn. Dù không còn là vợ chồng, họ xem nhau như bạn bè và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần.

Hà Thúy Anh và Tuấn Mario quen nhau năm 2012, thời điểm nữ ca sĩ tham gia chương trình Giọng hát Việt. Cô được giới thiệu gặp Tuấn Mario để thu âm và định hướng con đường âm nhạc. Từ mối quan hệ công việc, cả hai dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm.

Trước đây, Tuấn Mario từng kể: “Trước khi Hà Thúy Anh quyết định Nam tiến phát triển sự nghiệp, cô ấy tham khảo ý kiến của tôi. Tôi hứa hỗ trợ và đồng hành với cô ấy trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc kiêm quản lý”.

Sau nhiều năm gắn bó, họ tổ chức hôn lễ vào năm 2018. Trong thời gian chung sống, Tuấn Mario lui về hậu trường, đảm nhận vai trò hỗ trợ vợ trong công việc. Cả hai nhiều lần cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí và được nhận xét là cặp nghệ sĩ kín tiếng, ít chia sẻ đời tư.

Hà Thúy Anh sinh năm 1992, quê Nghệ An. Cô được khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu và là thành viên đội ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sở hữu chất giọng nội lực cùng ngoại hình sáng sân khấu, Hà Thúy Anh từng là gương mặt được chú ý trong lứa thí sinh năm đó.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều game show âm nhạc. Năm 2016, cô giành giải ba chương trình Gương mặt thân quen. Sau đó, Hà Thúy Anh còn góp mặt ở Hãy nghe tôi hát, Ca sĩ bí ẩn và nhiều sân khấu ca nhạc trong nước.

Ngoài ca hát, Hà Thúy Anh thử sức với lĩnh vực diễn xuất, người mẫu ảnh và kinh doanh cá nhân.

Tuấn Mario là gương mặt quen thuộc ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia hòa âm, phối khí và đồng hành cùng nhiều ca sĩ trẻ trong các dự án thu âm, biểu diễn. Tuấn Mario cũng sáng tác nhiều ca khúc riêng và hỗ trợ định hướng hình ảnh cho nghệ sĩ. Trong giai đoạn Hà Thúy Anh phát triển sự nghiệp tại TPHCM, anh được xem là người đồng hành quan trọng cả trong đời sống lẫn công việc.