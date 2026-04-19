Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng ra 'tối hậu thư' khi kiểm tra 3 dự án trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Về cầu Mễ Sở trên tuyến đường Vành đai 4, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, đây là một trong những công trình mang tính động lực, kết nối Hà Nội với các tỉnh xung quanh, mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố, giảm tải cho các tuyến hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân. Nếu công trình này chậm thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với người dân Thủ đô mà cả Vùng Thủ đô. Do đó, chúng ta không được phép lơ là, chậm trễ.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án, xã Hồng Vân và các đơn vị liên quan phải nắm chắc từng phần việc thuộc trách nhiệm của Hà Nội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đường công vụ, bãi tập kết vật liệu, bảo đảm điều kiện thi công thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hưng Yên phải được tổng hợp đầy đủ, báo cáo rõ ràng, đề xuất giải pháp cụ thể, không để tồn đọng ở cấp dưới.

Nhấn mạnh đây là công trình thi công trên địa bàn sông Hồng, yêu cầu cao về an toàn lao động, an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và bảo vệ môi trường, dòng chảy, ông Trần Đức Thắng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, vi phạm quy trình, quy định; nếu để xảy ra sự cố mất an toàn, sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đơn vị thi công, tư vấn giám sát và cá nhân liên quan. Thành phố sẽ theo dõi sát sao từng mốc tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể từng giai đoạn.

Đối với công trình cầu Ngọc Hồi, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là công trình then chốt trong việc cải thiện kết nối phía Nam, giảm tải cho các tuyến cầu, tuyến đường hiện có, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thanh Trì và các vùng lân cận. Việc hoàn thành công trình là lợi ích trực tiếp đối với hàng chục nghìn hộ dân, doanh nghiệp đang hằng ngày chịu cảnh ùn tắc, thời gian di chuyển kéo dài; nếu càng chậm thì chi phí càng lớn.

Ông Trần Đức Thắng chỉ đạo bảo đảm các yêu cầu tiến độ của dự án: Tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích còn lại (12,66ha) đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/6/2026; đối với đất ở trước ngày 15/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan giải phóng mặt bằng đối với các giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng xong trước ngày 10/5/2026. Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức nạo vét bùn đất (khoảng 40.000m3) để bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ các điểm còn vướng về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, không bỏ sót một trường hợp nào. Việc gì thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp thành phố phải được giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn; không để hồ sơ, thủ tục “treo” giữa các cấp, giữa các ngành. Nếu chậm do thiếu đôn đốc, thiếu phối hợp, sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, từng cá nhân.

Về phía chủ đầu tư và nhà thầu, ông Trần Đức Thắng yêu cầu báo cáo rõ tiến độ từng hạng mục: Mố, trụ, kết cấu nhịp, đường dẫn, hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Tiến độ phải đi cùng chất lượng, không được đánh đổi an toàn, độ bền của công trình lấy thời gian; nhưng cũng không được viện cớ bảo đảm chất lượng để thi công chậm chạp, kéo dài. Mọi thay đổi về tiến độ phải được giải trình rõ ràng, có lý do xác đáng và giải pháp khắc phục cụ thể. Các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, phấn đấu trong quý II-2027 hoàn thành công trình.

Tại công trình đường Vành đai 2,5, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, công trình đi qua khu vực có mật độ dân cư, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, trường học rất lớn, là một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của thành phố. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần quan trọng giảm ùn tắc, cải thiện điều kiện đi lại, làm việc, học tập hằng ngày của người dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong khu vực. Vì vậy, mọi sự chậm trễ ở đây đều trực tiếp tác động đến đời sống nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu phường Cầu Giấy, phường Yên Hòa, phường Thanh Xuân cùng Ban Quản lý dự án và các sở, ngành rà soát cụ thể từng vị trí còn vướng giải phóng mặt bằng như: Nhà cửa, công trình, đất xen kẹt, các dự án hai bên tuyến... Mỗi điểm vướng phải có phương án xử lý rõ ràng, thời hạn cụ thể, người chịu trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu: Phường Cầu Giấy hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại muộn nhất là ngày 15/5/2026. Đối với các đoạn tuyến còn lại là: Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ đề ra.