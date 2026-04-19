Học sinh lớp 6 tử vong bị chôn giấu trên đồi quế: Tạm giữ hình sự người bố

Thành Đạt - Văn Đức
TPO - Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích nhiều ngày, sau đó được phát hiện đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin từ nhà trường về việc em Phùng Xuân An (SN 2014), học sinh lớp 6A, không đến lớp trong nhiều ngày. Qua làm việc với gia đình, bà nội cháu là Triệu Thị Mùi và bố cháu là Phùng Văn San cho biết, cháu An rời khỏi nhà từ ngày 9/4 và chưa quay về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

32604.jpg
Thông báo tìm người của Công an xã Mỏ Vàng.

Công an xã Mỏ Vàng sau đó phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo truy tìm trên mạng xã hội nhưng không nhận được thông tin phản hồi.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn San có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên đi lên đồi một mình. Ngày 18/4, công an tiến hành làm việc với người này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu San khai nhận, khoảng đêm 9/4, đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt đứng giữa nhà đến rạng sáng hôm sau. Đến khoảng 5h ngày 10/4, San đi làm nương, khi trở về vào gần trưa thì phát hiện cháu An nằm bất động trên ghế và đã tử vong.

Dù vậy, người này vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h. Đến khoảng 19h cùng ngày, San dùng xe máy chở thi thể con trai lên đồi quế của gia đình, cách nhà khoảng 3km, thuộc khu vực khe Tùng Chiêu, thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng để chôn giấu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Vụ án tử vong trẻ em #Bắt giữ người gây thương tích #Xử lý vụ bạo hành gia đình #Điều tra vụ mất tích và tử vong #Khám nghiệm hiện trường và tử thi #Tình hình an ninh địa phương #Mỏ Vàng #Công an xã Mỏ Vàng #Vụ trẻ em mất tích

