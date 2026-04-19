Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp và nhựa thuốc phiện

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc vừa phá thành công Chuyên án SL126.2, bắt giữ 1 đối tượng cùng số lượng lớn ma túy khi đang tìm cách đưa vào nội địa tiêu thụ.

Đối tượng Giàng A PoLo cùng tang vật.

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án SL126.2, các lực lượng gồm Phòng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Chiềng On và Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức mật phục, đánh bắt.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 18/4, tại bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Giàng A PoLo (SN 1998, trú tại bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 9 cục nhựa thực vật màu đen, có mùi hắc (đối tượng khai là nhựa thuốc phiện) và 7 túi nilon chứa 1.274 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, cùng 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 380.000 đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên với giá 20 triệu đồng từ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ danh tính tại bản Keo Lôm, xã Lao Hùng - Phiêng Sa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Khi Giàng A PoLo nhập cảnh, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam qua khu vực Mốc 235 để tiêu thụ thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.