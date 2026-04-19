Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran khẩn trương bổ sung kho vũ khí trong thời gian ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Một chỉ huy quân sự cho biết, Iran đang bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái với tốc độ nhanh hơn so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

(Ảnh: Reuters)

“Không giống như Iran, đối thủ không thể tái thiết kho đạn dược của mình trong thời gian ngừng bắn”, chỉ huy lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Ông đưa ra tuyên bố này trên Nournews, được chia sẻ cùng video ghi lại cảnh ông kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định.

“Trong thời gian ngừng bắn, tốc độ cập nhật và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi thậm chí còn nhanh hơn trước chiến tranh. Chúng tôi biết rằng đối thủ không có khả năng tự tạo ra những thứ này, và họ buộc phải vận chuyển đạn dược từ phía bên kia thế giới một cách nhỏ giọt”, ông Mousavi nói thêm. “Họ đã thua trong giai đoạn này của cuộc chiến. Họ đã mất eo biển Hormuz, Li-băng và cả khu vực”.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami tuyên bố, lực lượng này sẽ tiếp tục bảo vệ “độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trên bộ, trên không và trên biển” của đất nước.

Ông Hatami cho biết, lục quân - cùng với các binh chủng khác của lực lượng vũ trang - vẫn sẵn sàng đối đầu với đối phương một cách quyết liệt, đồng thời nâng cao năng lực quân sự.

Quân đội Iran được thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh và cam kết “kiên định thực hiện nhiệm vụ của mình”, ông nói thêm.

“Lực lượng của chúng ta sẽ đối đầu với đối phương đến hơi thở cuối cùng. Ngón tay luôn sẵn sàng trên cò súng, sẵn sàng đối đầu và hy sinh”, ông Hatami tuyên bố.

Trong bài phát biểu qua video được đăng tải ngày 19/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ca ngợi quân đội nước này vì đứng lên chống lại quân đội của các “cường quốc”.

“Sự thể hiện của lực lượng vũ trang Iran trước áp lực và các mối đe dọa đã làm nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Một quốc gia, bất chấp những vấn đề của mình, đã có thể đứng lên chống lại các cường quốc và các đồng minh của họ”, ông nói.

“Ngược lại, đối thủ - thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình - đang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, bệnh viện, đại học và các địa điểm công cộng, vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ông Pezeshkian mô tả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “là dấu hiệu của đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và thất bại”.

Al Jazeera
#Iran #tên lửa #Mỹ #Israel #lệnh ngừng bắn

