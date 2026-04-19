Iran khẩn trương bổ sung kho vũ khí trong thời gian ngừng bắn

TPO - Một chỉ huy quân sự cho biết, Iran đang bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái với tốc độ nhanh hơn so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

“Không giống như Iran, đối thủ không thể tái thiết kho đạn dược của mình trong thời gian ngừng bắn”, chỉ huy lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Ông đưa ra tuyên bố này trên Nournews, được chia sẻ cùng video ghi lại cảnh ông kiểm tra một cơ sở tên lửa ngầm không xác định.

“Trong thời gian ngừng bắn, tốc độ cập nhật và bổ sung các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi thậm chí còn nhanh hơn trước chiến tranh. Chúng tôi biết rằng đối thủ không có khả năng tự tạo ra những thứ này, và họ buộc phải vận chuyển đạn dược từ phía bên kia thế giới một cách nhỏ giọt”, ông Mousavi nói thêm. “Họ đã thua trong giai đoạn này của cuộc chiến. Họ đã mất eo biển Hormuz, Li-băng và cả khu vực”.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami tuyên bố, lực lượng này sẽ tiếp tục bảo vệ “độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trên bộ, trên không và trên biển” của đất nước.

Ông Hatami cho biết, lục quân - cùng với các binh chủng khác của lực lượng vũ trang - vẫn sẵn sàng đối đầu với đối phương một cách quyết liệt, đồng thời nâng cao năng lực quân sự.

Quân đội Iran được thúc đẩy bởi tinh thần hy sinh và cam kết “kiên định thực hiện nhiệm vụ của mình”, ông nói thêm.

“Lực lượng của chúng ta sẽ đối đầu với đối phương đến hơi thở cuối cùng. Ngón tay luôn sẵn sàng trên cò súng, sẵn sàng đối đầu và hy sinh”, ông Hatami tuyên bố.

Trong bài phát biểu qua video được đăng tải ngày 19/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ca ngợi quân đội nước này vì đứng lên chống lại quân đội của các “cường quốc”.

“Sự thể hiện của lực lượng vũ trang Iran trước áp lực và các mối đe dọa đã làm nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Một quốc gia, bất chấp những vấn đề của mình, đã có thể đứng lên chống lại các cường quốc và các đồng minh của họ”, ông nói.

“Ngược lại, đối thủ - thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình - đang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, bệnh viện, đại học và các địa điểm công cộng, vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ông Pezeshkian mô tả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “là dấu hiệu của đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và thất bại”.