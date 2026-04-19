Đương kim Miss Charm tìm kiếm tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Đương kim Miss Charm Anna Blanco cùng nhiều nghệ sĩ, chuyên gia góp mặt trong hội đồng giám khảo cuộc thi Thiên thần Quảng cáo Việt Nam, sân chơi tìm kiếm tài năng dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trên cả nước, với chung kết diễn ra vào tháng 7.

Ngày 18/4 tại TPHCM, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ công bố cuộc thi Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026. Chương trình hướng tới sân chơi nghệ thuật - kỹ năng dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng trên cả nước.

Cuộc thi được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp chứng nhận quyền tác giả số 1003 ngày 3/2/2021. Chương trình hướng tới việc tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện sự tự tin, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Tham dự lễ công bố có nhà báo, nhà văn Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, bà Nguyễn Như Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent cùng đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ và khách mời trong lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco (giữa) làm giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 3 đến 19 tuổi, chia thành ba bảng thi gồm Mini Angle (3-8 tuổi), Little Angle (9-13 tuổi) và Teen Angle (14-19 tuổi). Theo ban tổ chức, việc phân chia theo nhóm tuổi giúp xây dựng nội dung thi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thí sinh.

Thí sinh trải qua ba vòng thi gồm sơ khảo, bán kết và chung kết. Ở vòng sơ khảo trực tuyến, thí sinh giới thiệu bản thân, trình diễn catwalk và thể hiện khả năng thuyết trình. Tại bán kết, thí sinh tiếp tục tranh tài ở phần thi tài năng, kỹ năng quảng cáo, thuyết trình chủ đề và tham gia hoạt động thiện nguyện.

Vòng chung kết gồm các phần thi trình diễn áo dài, trang phục tự chọn, ứng xử cùng nhiều giải phụ như Gương mặt đẹp nhất, Gương mặt tài năng nhất, Gương mặt vì cộng đồng, Gương mặt truyền cảm hứng.

Cuộc thi mở cổng tuyển sinh toàn quốc từ ngày 25/4 đến hết 30/6. Những thí sinh vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tham gia chuỗi hoạt động tại Nhà chung từ ngày 11 đến 14/7 để huấn luyện kỹ năng, tham gia trải nghiệm thực tế và chuẩn bị cho chung kết.

Ba đêm chung kết được tổ chức riêng cho từng bảng thi.

Thí sinh được huấn luyện trước khi tranh giải Tài năng quảng cáo.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là hội đồng giám khảo quy tụ nhiều gương mặt thuộc lĩnh vực quản lý văn hóa, nghệ thuật và sắc đẹp. Trong đó có NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà báo Chu Đức Hải - biên tập viên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tiến sĩ Đỗ Tiến, Anna Blanco - Miss Charm 2025, Hoa hậu Du lịch Toàn cầu Diệu Linh, Hoàng Châu Anh - Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024.

Ban tổ chức cho biết thêm một số nghệ sĩ, hoa hậu và chuyên gia khác tiếp tục được công bố trong thời gian tới. Sự tham gia của các giám khảo nhiều kinh nghiệm được kỳ vọng giúp bảo đảm tính chuyên môn, công bằng và định hướng tích cực cho thí sinh.

Đêm chung kết dự kiến gồm ba chặng thi. Top 30 sẽ trình diễn thời trang với chủ đề Tỏa sáng cùng thương hiệu, sau đó chọn Top 15 bước vào thử thách quảng cáo khi bốc thăm sản phẩm và thực hiện đoạn giới thiệu trong 30-60 giây. Năm thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng ứng xử để tranh các danh hiệu cao nhất.

Cơ cấu giải thưởng gồm quán quân, á quân 1, á quân 2 ở mỗi bảng thi cùng nhiều giải chuyên đề như Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh trình diễn xuất sắc nhất, Thí sinh hát hay nhất, Thí sinh nhảy hay nhất, Thí sinh đóng TVC hay nhất.

