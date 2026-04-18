Tanzania xác nhận đăng cai Hoa hậu Thế giới 2027

TPO - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Tanzania xác nhận quốc gia này sẽ đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2027.

Tờ The Citizen đưa tin ông Paul Makonda - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Tanzania xác nhận quốc gia này sẽ đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2027.

Thông báo được đưa ra trong khuôn khổ phiên họp Quốc hội ở Dodoma. Ông Makonda cho biết chính phủ đang soạn thảo biên bản ghi nhớ để ký kết hợp tác với tổ chức Miss World. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thỏa thuận được công bố rộng rãi và tổ chức lễ ký kết chính thức.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata và người đẹp Ethiopia - Hasset Dereje đang có chuyến công tác tại Tanzania.

Ông Makonda cho biết bản ghi nhớ nêu rõ những kỳ vọng từ phía tổ chức Miss World cũng như những trách nhiệm chính phủ Tanzania đảm nhận khi đăng cai sự kiện giải trí quốc tế này.

Đơn vị phối hợp với chính phủ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2027 là 361 Degrees Africa. Đây cũng là đơn vị đang tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tanzania.

Chính phủ Tanzania đánh giá Hoa hậu Thế giới không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để quốc gia này quảng bá văn hóa, hình ảnh và tiềm năng du lịch đến bạn bè quốc tế. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với tổ chức Hoa hậu Thế giới để chuẩn bị về địa điểm, cơ sở hạ tầng đến các hoạt động quảng bá.

Hiện bà Julia Morley - Chủ tịch Hoa hậu Thế giới và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata đang có mặt ở Tanzania để chuẩn bị tham dự chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tanzania 2026 cũng như thảo luận về công tác tổ chức Hoa hậu Thế giới 2027.

Trước đó, có những thông tin cho biết tổ chức Miss World từng làm việc với chính phủ Tanzania để thảo luận về việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 nhưng không thành. Cuộc thi sau đó được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9.

Thông tin Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026 đã thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Đây là lần đầu Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia chủ nhà của Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Ngày 15/5, tổ chức Hoa hậu Thế giới đã công bố lịch trình chính thức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam. Theo đó, 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tháng 8.

Phần thi được mong đợi nhất là Dances of the World, kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu và trang phục lộng lẫy nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và di sản của 130 quốc gia sẽ diễn ra ngày 30/8.

Hoa hậu Thế giới 2026 là lần thứ 73 cuộc thi được tổ chức. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Hoa hậu Bảo Ngọc. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, giành giải á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022.

