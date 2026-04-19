Billie Eilish gào thét, lăn lộn trước Justin Bieber

TPO - Billie Eilish bất ngờ chạy lên sân khấu trong lúc Justin Bieber trình diễn ra khúc "One Less Lonely Girl". Không còn là một siêu sao âm nhạc từng nhận 10 giải Grammy, Billie hóa thành fan nữ phát cuồng khi được đứng chung sân khấu với Justin.

Chiều 19/4 (giờ Hà Nội), đêm nhạc thứ 2 của Justin Bieber tại Coachella tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả âm nhạc toàn cầu. "Hoàng tử nhạc pop" mang lên sân khấu set nhạc hàng chục bài và kết hợp cùng nhiều tên tuổi đình đám khác của làng nhạc. Billie là một trong số đó. Và sự xuất hiện của nữ ca sĩ 24 tuổi thành điểm nhấn lớn nhất của chương trình.

Justin tiếp tục bật Music Video trên nền tảng YouTube để hát karaoke cùng fan. Hàng chục nghìn khán giả vỡ òa khi giai điệu quen thuộc của One Time, Baby và One Less Lonely Girl. Khi trôi tới tiết mục One Less Lonely Girl, Billie bước lên sân khấu và xúc động đến nỗi đi không vững. Khi Justin tiến tới và ôm lấy Billie, cô không giữ nổi bình tĩnh.

Billie mất kiểm soát trước Justin.

Nữ ca sĩ gục xuống sàn diễn, rồi ôm mặt vì không tin những gì đang xảy ra. Bài hát One Less Lonely Girl (Tạm dịch: Giúp một cô gái không còn cô đơn) quá phù hợp trong hoàn cảnh này. Trước đây, ở nhiều sân khấu live của Bieber, tiết mục One Less Lonely Girl luôn là điểm nhấn khi sẽ có một cô gái may mắn bước lên sân khấu. Đêm nay, cô gái may mắn nhất chính là Billie.

Hơn một lần, Billie khẳng định Justin là thần tượng của cô. Khi "Hoàng tử nhạc pop" nổi tiếng toàn cầu, Billie mới 8 tuổi. Những bản hit đình đám một thời của giọng ca người Canada như Baby, One Time, One Less Lonely Girl là một phần giúp nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của Billie.

Sau này, Billie thành công rực rỡ nhưng luôn dành sự tôn trọng cho đàn anh. Về phần Justin, nam ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi muốn bảo vệ Billie". Chủ nhân bản hit Sorry nói ra điều này vì sợ Billie gặp nguy hiểm trong môi trường giải trí đầy cạm bẫy và cám dỗ. Những năm gần đây, 2 nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng nhau và xem nhau là những người bạn thân thiết trong âm nhạc.

Billie xuất hiện trong phần trình diễn của Justin là sự trọn vẹn mà khán giả mong muốn. Bên cạnh Billie còn có SZA, rapper Big Sean, Dijon và Sexyy Red, tạo nên set nhạc cảm xúc và điên rồ ở lần thứ 2 Justin đứng trên sân khấu Coachella với vai trò main artist (nghệ sĩ chính).

Coachella tiêu tốn 10 triệu USD để mời Justin. Và sau 2 set nhạc, "Hoàng tử nhạc pop" tạo ra cú nổ truyền thông dữ dội, mang lại giá trị hình ảnh cho Coachella được dự đoán vượt xa con số 10 triệu USD. Sau nhiều năm lui về phía sau, ngôi sao người Canada đã trở lại và tái lặp vị thế của một trong những ca sĩ được yêu mến nhất.