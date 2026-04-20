Chiêu trò đẩy phim kinh dị Việt thu 72 tỷ đồng chóng vánh

TPO - Rạp Việt cuối tuần chứng kiến thế thống trị của "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Tác phẩm kinh dị giữ ngôi đầu với khoảng cách lớn so với phần còn lại. Phim Việt từng được kỳ vọng như "Bẫy tiền" gần như mất hút trên bảng xếp hạng, "Tiệc trăng máu" tái chiếu được xem là bước chạy đà cho phần tiếp theo cho mùa phim lễ 30/4-1/5.

Chiêu của phim kinh dị có Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy

Theo số liệu phòng vé, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đứng số một ngày 19/4 với 19,4 tỷ đồng doanh thu, bán 202.357 vé/5.159 suất chiếu. Mức doanh thu này cao gấp gần 9 lần phim đứng thứ hai là Hẹn em ngày nhật thực.

Sau ba ngày công chiếu, phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cán mốc hơn 72 tỷ đồng. Đây là khởi đầu thuận lợi hiếm thấy với tác phẩm kinh dị Việt ra mắt ngoài dịp Tết Nguyên đán. Việc phát hành sớm trước mùa lễ 30/4-1/5 giúp phim tận dụng giai đoạn ít đối thủ mạnh, nhanh chóng chiếm lợi thế về suất chiếu.

Ở vị trí thứ hai, Hẹn em ngày nhật thực thu 2,17 tỷ đồng từ 1.054 suất chiếu. Phim vẫn duy trì lượng khán giả ổn định, nâng tổng doanh thu vượt 113,6 tỷ đồng.

Phim ngoại Xác ướp xếp thứ ba với 1,23 tỷ đồng, còn Super Mario thiên hà đứng thứ tư với 1,02 tỷ đồng. Top 5 khép lại với đại diện Hàn Quốc Dưới bóng điện hạ đạt 728 triệu đồng.

Phí Phông có Kiều Minh Tuấn, Hạnh Thúy chiếm ưu thế trong cuộc đua phim 30/4-1/5.

Việc Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng bùng nổ càng khiến các phim Việt còn lại gặp bất lợi. Khi tác phẩm chiếm ưu thế tuyệt đối về doanh thu, hệ thống rạp thường tiếp tục ưu tiên thêm khung giờ đẹp và số suất chiếu, khiến các đối thủ khó xoay chuyển tình thế.

Điểm đáng chú ý nằm ở cú hụt hơi của Bẫy tiền. Tác phẩm Việt chỉ thu 26,5 triệu đồng trong ngày, bán 262 vé trên 107 suất chiếu, rơi xuống vị trí 15 toàn bảng xếp hạng. So với kỳ vọng dành cho một phim nội ra mắt thương mại, đây là con số khá thấp.

Tổng doanh thu cộng dồn của Bẫy tiền hiện mới đạt khoảng 2,88 tỷ đồng. Mức này cho thấy phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng sau khi ra rạp. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt và khán giả có nhiều lựa chọn, những dự án không tạo được điểm nhấn nội dung thường nhanh chóng mất suất chiếu chỉ sau vài ngày.

Một phim Việt khác hụt hơi là Song hỷ lâm nguy. Tác phẩm Việt hiện chỉ thu 38,5 triệu đồng trong ngày, xếp ngoài top 10 dù doanh thu cộng dồn đã hơn 14,4 tỷ đồng.

Tuần qua, Tiệc trăng máu dù chỉ tái chiếu vẫn thu 31,4 triệu đồng trong ngày, xếp trên Bẫy tiền. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi phim từng là hiện tượng phòng vé Việt năm 2020 với tổng doanh thu hơn 172,6 tỷ đồng.

Động thái đưa Tiệc trăng máu trở lại rạp là bước làm nóng thương hiệu trước khi phần tiếp theo mang tên Đại tiệc trăng máu 8 ra mắt. Việc tái chiếu tác phẩm trăm tỷ nhằm tái chiếu, hâm nóng và đồng thời kéo thêm lớp khán giả mới tiếp cận thương hiệu từng thành công.

9 tác phẩm xâu xé miếng bánh 30/4-1/5

Tuần này, thị trường rạp Việt bước vào giai đoạn được ví như “mùa phim Tết thứ hai” khi khung lịch từ 20-26/4 có hàng loạt dự án mới đồng loạt ra mắt. Có đến 8 tựa phim chuẩn bị nhập cuộc, gồm Heo năm móng, Michael, Cá con cau có, Siêu quậy Marsupilami, Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2, Trùm sò, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng (tính thêm Phí Phông là 9).

Điểm dễ thấy là phim Việt chiếm ưu thế áp đảo về số lượng. Trong 9 tựa phim xuất hiện nổi bật ở lịch chiếu tuần này, có đến 4 tác phẩm nội địa gồm Heo năm móng, Trùm sò, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng.

9 bộ phim (trong đó có đến 5 phim Việt) cạnh tranh dịp 30/4-1/5.

Phần còn lại là các phim ngoại nhập đến từ Hollywood hoặc dòng phim hoạt hình gia đình. Điều này cho thấy các nhà sản xuất trong nước tiếp tục xem dịp 30/4-1/5 là “mùa vàng” không kém Tết Nguyên đán để tung sản phẩm lớn.

Trước khi cuộc đua bắt đầu, giới quan sát từng đánh giá Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 là hai ứng viên nặng ký. Anh hùng gây chú ý nhờ dàn diễn viên quen mặt như Thái Hòa, Hồng Ánh cùng màu sắc tâm lý - hành động. Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 hưởng lợi từ thương hiệu Tiệc trăng máu từng đại thắng phòng vé, nên có sẵn lượng khán giả nhận diện.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi khi Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng chọn chiến lược phát hành sớm. Từ lịch dự kiến ra mắt ngày 30/4, phim đẩy lên 24/4 rồi tiếp tục chiếu sớm từ 18/4. Nước đi này giúp tác phẩm tận dụng khoảng trống thị trường trước khi các đối thủ lớn xuất hiện, chiếm trước suất chiếu đẹp, tạo hiệu ứng truyền miệng và nhanh chóng tích lũy doanh thu.

Việc phim kinh dị này sớm thu hơn 72 tỷ đồng chỉ sau ít ngày khiến đường đua lễ năm nay không còn xuất phát cùng lúc. Thay vì bước vào cuộc chiến ngang cơ, nhiều đối thủ phải đối mặt với một bộ phim đã tạo được đà tăng trưởng mạnh và sở hữu lợi thế truyền thông rõ rệt.

Có thể nói đây là một trong những tuần hiếm hoi thị trường rạp nội địa dày đặc sản phẩm Việt đến vậy. Và nếu không có màn “đi tắt đón đầu” của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, cuộc đua phòng vé 30/4-1/5 có thể đã diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác.