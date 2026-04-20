Hành chính công 'đến tận cửa': Người dân không phải đi xa 20km vẫn xong thủ tục trong ngày

TPO - Mô hình hành chính công lưu động tại phường Văn Phú (Lào Cai) giúp người dân giải quyết thủ tục ngay tại khu dân cư, thậm chí được hỗ trợ tận nhà. Nhờ kết nối dữ liệu liên thông và sự phối hợp đa ngành, nhiều hồ sơ được xử lý nhanh gọn, giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi.

Mang dịch vụ công đến gần dân

Định kỳ, vào chủ nhật tuần thứ 3 hằng tháng, các Phó Chủ tịch UBND phường Văn Phú Nguyễn Minh Hải, Bùi Ngọc Giang cùng cán bộ Trung tâm hành chính công, công an phường và ngân hàng có mặt từ sớm tại Trường Mầm non Phú Thịnh (tổ dân phố Đồng Tiến) để triển khai hoạt động. Đây là điểm thứ hai được phường lựa chọn tổ chức.

Trong khuôn viên điểm trường, bàn ghế được bố trí gọn gàng, chia theo từng lĩnh vực như đất đai, hộ tịch, kinh doanh… giúp người dân dễ tiếp cận và giải quyết thủ tục ngay tại chỗ.

Đông đảo người dân đến điểm hành chính công lưu động trên địa bàn phường Văn Phú.

Bà Cao Thị Sang (SN 1974, tổ dân phố Đồng Tiến, xã Văn Phú, tỉnh Lào Cai) cho biết, trước khi triển khai mô hình Trung tâm hành chính công lưu động, người dân đã được thông báo qua các nhóm của tổ dân phố và trang thông tin của UBND phường nên nắm rõ lịch làm việc.

"Từ nhà tôi đến UBND phường cách gần 20km, mỗi lần đi làm thủ tục rất vất vả. Tôi đăng ký kinh doanh cho cửa hàng tạp hóa nhưng vướng ở mã số thuế. Khi đến đây, các cán bộ hỗ trợ rất tận tình, chủ động kết nối với cơ quan thuế nên hồ sơ được giải quyết nhanh, cấp ngay trong ngày", bà Sang chia sẻ. Trước sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả, bà đã gửi thư cảm ơn tới các cán bộ UBND phường.

Cũng đến làm thủ tục tại điểm lưu động, chị Lương Thị Hảo (SN 1985, tổ dân phố Lem, phường Văn Phú) đề nghị trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn. Chị cho biết khá bất ngờ khi thủ tục được giải quyết nhanh, chỉ trong một buổi sáng.

"Hồ sơ gốc của tôi bị mất do thiên tai, nên ban đầu tôi còn cẩn thận bảo chồng xin nghỉ làm để đi cùng. Nhưng khi đến đây, tôi chỉ cần xuất trình căn cước công dân, dữ liệu đã được lưu trên hệ thống nên cán bộ xử lý rất nhanh, một mình tôi đi làm cũng xong", chị Hảo chia sẻ.

UBND phường Văn Phú trao giấy nhận trực tiếp tại điểm hành chính công lưu động.

Tại điểm lưu động, nhờ có sự phối hợp của lực lượng công an và cán bộ ngân hàng, nhiều thủ tục liên quan được xử lý đồng thời, không bị gián đoạn, giúp người dân hoàn tất hồ sơ ngay.

Không chỉ hỗ trợ tại điểm tập trung, nhiều trường hợp đặc biệt còn được cán bộ tìm đến tận nhà. Ông Trần Hữu Tuấn (SN 1963, tổ dân phố Đồng Tiến) bị tai biến từ năm 2023, sinh hoạt phụ thuộc nhiều vào người thân. Hai vợ chồng sống cùng nhau, con cái đã ra ở riêng, bận rộn công việc nên việc làm thủ tục gặp nhiều trở ngại. Tại nhà, ông Tuấn được cán bộ hỗ trợ đăng ký lại kết hôn, giúp thuận lợi hơn để làm thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất sau này.

Tương tự, bà Cao Thị Lan (SN 1936) cũng được tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID. Hiện bà sống cùng con trai út (SN 1980), làm công nhân, nên trước đây việc tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính còn hạn chế.​

Tổ hành chính công lưu động đến nhà ông Trần Hữu Tuấn.

Các thủ tục hành chính được xử lý trực tiếp tại nhà người dân.

Kỳ vọng đột phá

Bà Trần Hải Vân, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Văn Phú cho biết, đây là hoạt động thiết thực sẽ được phường duy trì thường xuyên. Trước đó, tại điểm tổ chức ở tổ dân phố Hợp Thịnh, tổ công tác đã tiếp nhận, giải quyết khoảng 170 bộ hồ sơ trên nhiều lĩnh vực cho người dân.

"Nhờ hệ thống dữ liệu được liên thông, kết nối nên nhiều thủ tục hành chính được rút gọn. Trước đây, như đăng ký kết hôn, người dân phải về địa phương xác minh rồi mới lên xã làm thủ tục. Nay chúng tôi có thể tra cứu trên hệ thống, gửi về địa phương xác nhận, đủ điều kiện là giải quyết ngay. Riêng tại điểm Hợp Thịnh, chúng tôi đã trao giấy chứng nhận kết hôn cho 2 trường hợp", bà Vân cho biết.

Tuy nhiên, theo bà Vân, không phải thủ tục nào cũng có thể giải quyết ngay tại chỗ. "Như trường hợp cấp giấy chứng tử, nếu người mất là chủ hộ, việc xóa thông tin trên hệ thống có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hộ khẩu. Những trường hợp này phải xử lý qua hệ thống của ngành công an nên vẫn mất thêm thời gian. Nếu các hệ thống được kết nối đồng bộ hơn, việc giải quyết cho người dân sẽ thuận lợi hơn", bà Vân chia sẻ.

Để việc giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện, hiệu quả hơn, theo bà Trần Hải Vân, cần tiếp tục hoàn thiện việc liên thông, kết nối dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực.

"Nếu hệ thống được đồng bộ, liên thông sâu hơn giữa các cơ quan như tư pháp, công an, thuế…, thì người dân chỉ cần đến một điểm là có thể thực hiện trọn vẹn thủ tục. Hồ sơ, giấy tờ đã được số hóa, lưu trữ trên hệ thống sẽ được tra cứu, đối chiếu ngay, không phải đi lại nhiều lần hay bổ sung giấy tờ. Khi đó, thời gian giải quyết sẽ rút ngắn đáng kể, giảm áp lực cho cả người dân và cán bộ xử lý", bà Vân cho biết.