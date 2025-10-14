Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội triển khai mô hình 'Dịch vụ công lưu động'

TPO - Sáng 14/10, mô hình “Dịch vụ công lưu động" được triển khai tại xã Mỹ Đức. Thời gian tới, các chuyến xe tiếp sẽ được tổ chức định kỳ 1–2 chuyến/tuần tại nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là khu dân cư xa trung tâm, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn.

Sáng nay (14/10), Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức khai trương mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại Nhà văn hóa thôn Đồi Dùng, xã Mỹ Đức.

Xe dịch vụ công lưu động sẽ phục vụ người dân từ 8h đến 11h cùng ngày. Đây là chuyến xe đầu tiên trong chuỗi hoạt động thí điểm của mô hình trên địa bàn TP Hà Nội.

Các chuyến xe tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ 1–2 chuyến/tuần tại nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là khu dân cư xa trung tâm, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn.

"Dịch vụ công lưu động" sẵn sàng phục vụ người dân tại các địa bàn xa trung tâm

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, xe "Dịch vụ công lưu động" là một trong hai mô hình mới do Trung tâm triển khai thí điểm, cùng với “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”.

Tại điểm phục vụ, người dân sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện và nộp hồ sơ hành chính ngay trên xe chuyên dụng, được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và tiện ích hiện đại.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý bao gồm những lĩnh vực thiết yếu như: hộ tịch, đất đai, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, cùng các dịch vụ hỗ trợ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua bưu chính công ích.

Ngoài ra, người dân còn được tư vấn pháp lý miễn phí, hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ đăng ký định danh điện tử VNeID, chữ ký số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng và nâng cao kỹ năng công nghệ cho người dân.

Trần Hoàng
