Nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công ở Hà Nội: 5 ngày vẫn chưa được tiếp nhận

TPO - Đến chiều 12/9, sau 5 ngày thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội về cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, hồ sơ của phóng viên vẫn chưa được tiếp nhận. Nhiều công dân cho biết họ nộp hồ sơ từ cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2025 nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Hà Nội đang thực hiện xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình nhiều thủ tục hành chính về đất đai, như: cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; cấp lại giấy chứng nhận bị mất... Tuy nhiên, qua thực tế, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công của thành phố còn nhiều bất cập.

Với vai trò người thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, chúng tôi đã nộp hồ sơ trên dịch vụ công lúc 13h ngày 8/9 (mã hồ sơ H26.103.25.7-250908-0112); đơn vị tiếp nhận là Trung tâm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 8.

Chiều 11/9, qua tra mã hồ sơ, chúng tôi thấy mã hồ sơ trên vẫn chưa được tiếp nhận nên gọi đến đường dây nóng của Chi nhánh số 8 nhưng không có người nhấc máy. Qua số máy hỗ trợ dịch vụ công thành phố, sau khi tra mã hồ sơ, nhân viên trung tâm xác nhận hồ sơ gửi từ chiều ngày 8/9 nhưng đến cuối giờ chiều ngày 11/9 vẫn chưa được tiếp nhận.

Cũng trong chiều 11/9, ông Hứa Đức Minh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 8 cho biết, mỗi ngày chi nhánh tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân.

Hồ sơ trên dịch vụ công nộp 5 ngày vẫn chưa được Trung tâm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 8 tiếp nhận.

Đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trên dịch vụ công, ông Minh cho biết, công dân sau khi nộp bản gốc phải mang cả bản gốc sang để đối chiếu, sau đó, nhân viên sẽ tiếp nhận trên dịch vụ công.

Với thông tin mã hồ sơ H26.103.25.7-250908-0112, công dân nộp đã 4 ngày (tính đến 11/9) chưa được tiếp nhận, ông Minh cho biết sẽ kiểm tra lại ngay. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/9 (tức 5 ngày sau khi nộp hồ sơ), mã hồ sơ trên vẫn chưa được Chi nhánh số 8 tiếp nhận.

Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm

Nhiều công dân cho biết, khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, việc trả kết quả giải quyết còn chậm.Theo quy định, thủ tục hành chính về cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thời gian giải quyết không quá 2 ngày (tính cả thời gian tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả); trường hợp cơ quan giải quyết không có dữ liệu, cần thời gian để xem xét, trích xuất, tổng hợp thì được gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều công dân thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nộp hồ sơ từ cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2025 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Mới đây, Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội vừa có thông báo về việc kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/7/2025 đến ngày 29/8/2025; thời gian tiến hành dự kiến trong vòng 60 ngày làm việc.

Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trong giai đoạn chuyển giao giữa mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang chính quyền địa phương 2 cấp; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ tham mưu, kiến nghị thành phố xử lý theo quy định.