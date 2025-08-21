Phường Vĩnh Tuy: Đẩy mạnh dịch vụ thương mại dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động.

Khí thế tích cực cho sự khởi đầu mới của phường Vĩnh Tuy

Đảng bộ phường Vĩnh Tuy tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong ngày 21 và 22/8.

Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội năm 2025 và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Vĩnh Tuy, Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng cũ); Mai Động; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ). Sau sáp nhập phường Vĩnh Tuy có diện tích 2,33 km2, 36.860 hộ dân, quy mô dân số 90.583 người.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động.

Kinh tế phường tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và đạt tốc độ tăng trưởng khá, dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh doanh, các mô hình và phương thức kinh doanh mới. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn 564,2 tỷ đồng, đạt 126% dự toán; tổng đầu tư ngân sách nhà nước cho các dự án giai đoạn 2021 - 2025 đạt 371 tỷ 625 triệu đồng.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tích cực hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, từng bước trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác hiệu quả ứng dụng “Công dân Thủ đô số” iHanoi, cấp chữ ký số cho trên 16.000 công dân. Thành lâp 82 tổ chuyển đổi số ở tổ dân phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng phường Vĩnh Tuy

Quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo đáp ứng nhu cầu dân sinh. Trật tự, cảnh quan đô thị tiếp tục được cải thiện rõ nét. Quản lý tài nguyên, đất đai được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp. Bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thành lập đội dân phòng tại 100% tổ dân phố, phát huy tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy” với phương châm “4 tại chỗ”, không để xẩy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Giáo dục được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện phát triển giáo dục ngoài công lập. Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, 6/8 trường học được cải tạo, nâng cấp; xây dựng mới trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 8/9 trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 47%; tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 3,2%; hỗ trợ cải tạo sửa chữa 23 nhà người có công với số tiền là 530 triệu đồng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội cho 331 hộ với tổng số tiền là 86,6 tỷ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm trên 1.450 người; tỷ lệ thất nghiệp đô thị hằng năm dưới 3%.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới; Đổi mới đồng bộ công tác cán bộ. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chia tách, sáp nhập tổ dân phố. Thường xuyên rà soát vị trí việc làm, đánh giá chính xác thực trạng đội ngũ cán bộ...

Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị phường; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuyên tuyền vận động chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tích cực và toàn diện. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường luôn được đánh giá là hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tuy vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Thành phố,…

Xây dựng và phát triển phường Vĩnh Tuy văn minh, hiện đại

Từ ngày 1/7/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã khẩn trương bắt tay vào lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa sắp xếp bộ máy vừa triển khai công việc, không để gián đoạn.

Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy, của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Tuy nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 10 ngày hoạt động chính thức, Đảng ủy ra quyết định công nhận 66 tổ chức Đảng trực thuộc với 4.865 đảng viên. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội các tổ chức đảng sau hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao, thành lập mới. Các Đảng bộ, chi bộ đã tiến hành Đại hội, hội nghị để xác định, bổ sung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ phường. Đến ngày 28/7/2025, 100% các đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Đảng bộ, chi bộ, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I. Song song với đó, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ phường cũng được tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả.

Triển khai thực hiện 4 Thủ tục hành chính công trong công tác Đảng. Đã xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo chỉ đạo của cấp trên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Triển khai sử dụng hệ thống phục vụ Hội nghị trực tuyến Thành phố; phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Đảng, của chính quyền; hệ thống thông tin báo cáo; quy trình tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi/đến trong hệ thống cơ quan đảng, chính quyền; hệ thống thư điện tử công vụ... Thường xuyên cập nhật, sử dụng các nền tảng dùng chung như Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sử dụng chữ ký số, ký văn bản điện tử nhằm giảm thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả điều hành.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường đã kịp thời ban hành các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kiểm soát tốt thu chi ngân sách và điều tiết linh hoạt thu - chi ngân sách, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên do thành phố Hà Nội đề ra năm 2025 trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế phường theo hướng nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ. An ninh chính trị, trật toàn an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phường Vĩnh Tuy đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ. Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình theo đúng quy định đối với 557 thủ tục hành chính. Qua 11 tháng thực hiện, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường cơ bản vận hành thông suốt, mang lại sự hài lòng cho cá nhân và tổ chức. UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 2.670 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, không có hồ sơ chậm muộn.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng khẩn trương kiện toàn bộ máy từ phường tới địa bàn dân cư, xây dựng chương trình công tác, phát động và phối hợp triển khai các phong trào thi đua, ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường; các hoạt động gặp mặt, tặng quà, tri ân nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ; quan tâm các đối tượng chính sách, người yếu thế, tàn tật trên địa bàn...

Những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị hướng tới Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ phường, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)... đã được các tầng lớp nhân dân phường ghi nhận, hưởng ứng, tạo khí thế tích cực cho sự khởi đầu mới của phường Vĩnh Tuy.

Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị lớn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Vĩnh Tuy cho mục tiêu: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Phát huy thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Vĩnh Tuy tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I của phường sẽ đạt nhiều kết quả, thành tựu rực rỡ hơn, góp phần xây dựng và phát triển phường Vĩnh Tuy văn minh, hiện đại.