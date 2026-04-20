Tổng thống Mỹ Trump nói ‘không còn dễ chịu nữa’ trong đàm phán với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước, đồng thời cam kết sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông cảnh báo trên mạng xã hội rằng sẽ “KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI DỄ CHỊU NỮA!”

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 19/4, ông Trump nói rằng Iran đã “quyết định nổ súng”, gọi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Chúng tôi đang đưa ra một THỎA THUẬN rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, bởi nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông Trump viết.

Theo Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), ngày 18/4, một tàu chở hàng đã bị trúng “vật thể không xác định”, khiến các container nhưng không gây cháy. Trước đó, một tàu chở dầu đã bị các tàu vũ trang của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận và nổ súng trên vùng biển phía đông bắc Oman. Không có ai bị thương. Ông Trump nói Iran đã bắn vào một tàu của Pháp và một tàu của Anh.

Ông Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Pakistan trong ngày 20/4 để tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào ngày 22/4.

Phó Tổng thống JD Vance sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ, cùng với các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Iran chưa xác nhận cuộc đàm phán, nhưng Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagher Qalibaf cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “sẽ không có sự rút lui trên mặt trận ngoại giao”, đồng thời thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn.

Mỹ và Iran đã thiết lập hai vòng phong tỏa ở khu vực eo biển Hormuz, gây hỗn loạn cho thị trường toàn cầu.

Hãng tin Tasnim của Iran cho biết, ngày 19/4, Tehran đã buộc 2 tàu chở dầu mang cờ Botswana và Angola phải quay đầu rời khỏi eo biển.

Pakistan tiếp tục cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ngày 19/4, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif có cuộc điện đàm “ấm áp và thân tình” với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, thông cáo của Pakistan cho biết. Ông Sharif nói với Tổng thống Iran rằng Pakistan vẫn “hoàn toàn cam kết với những nỗ lực trung thực và chân thành nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực”.

Ông Sharif cảm ơn Tổng thống Pezeshkian vì đã cử một “phái đoàn cấp cao” tới Islamabad để đàm phán với Mỹ tuần trước, nhưng thông cáo không đề cập thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến “vẫn chưa kết thúc” và “bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện diễn biến mới”.