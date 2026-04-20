Thủ tướng Canada gây bất ngờ khi tôn vinh các biểu tượng chống Mỹ

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Mark Carney nói rằng mối quan hệ gần gũi giữa Canada và Mỹ từng là một điểm mạnh, nhưng nay đã trở thành điểm yếu.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: AP)

Trong thông điệp video gửi tới người dân Canada ngày 19/4 (giờ địa phương), ông Carney ca ngợi tinh thần anh dũng của những người đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Mỹ cách đây hơn 2 thế kỷ.

Cầm trên tay mô hình nhỏ tái hiện hình ảnh tướng Isaac Brock - vị chỉ huy quân đội Anh đã hy sinh khi bảo vệ vùng đất nay là Canada trước cuộc xâm lược của Mỹ trong chiến tranh năm 1812, Thủ tướng Carney nói rằng Canada không thể kiểm soát những gián đoạn mà người láng giềng Mỹ gây ra, và cũng không thể hy vọng điều đó sẽ chấm dứt.

“Tình hình hiện nay có vẻ đặc biệt, nhưng chúng ta đã từng đối mặt với những mối đe dọa như vậy trước đây”, ông Carney nói, nhắc đến tướng Brock và một số nhân vật lịch sử Canada khác, trong đó có Tecumseh - vị thủ lĩnh đã lập ra liên minh các bộ lạc quanh vùng Ngũ Đại Hồ để chống lại sự bành trướng của Mỹ năm 1812.

Vừa giành được đa số ghế cho chính phủ Tự do trong Quốc hội của mình tuần trước, Thủ tướng Carney cho biết chiến thắng này sẽ giúp ông xử lý hiệu quả hơn cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick chỉ trích Canada là đối tác thương mại “khó hợp tác”.

Canada xuất khẩu gần 70% hàng hóa sang Mỹ. Trong năm nay, Canada dự kiến sẽ rà soát lại hiệp định thương mại tự do ba bên giữa Mỹ - Mexico - Canada. Các quan chức Mỹ cho biết họ muốn có những thay đổi lớn đối với thỏa thuận này.

Ngoài việc áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của Canada như thép, nhôm và ô tô, ông Trump nhiều lần đề cập đến khả năng sáp nhập Canada, biến nước này thành bang thứ 51 của Mỹ.

Văn phòng của ông Carney chưa phản hồi đề nghị cho biết lý do ông công bố video vào thời điểm này, cũng như việc ông ca ngợi các nhân vật từng chống lại sự bành trướng của Mỹ.

Thủ tướng Carney cho biết trong những tuần và tháng tới, ông sẽ thường xuyên phát biểu trước người dân Canada để cập nhật về những gì chính phủ đang làm nhằm thúc đẩy kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

“Đây là đất nước của chúng ta, đây là tương lai của chúng ta, và chúng ta đang giành lại quyền kiểm soát”, ông nói.

Reuters
