Iran từ chối tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ

TPO - Truyền thông nhà nước Iran cho biết, Tehran không có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán mới với Mỹ. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phái đoàn đàm phán của Washington đang trên đường đến Islamabad (Pakistan).

Hãng thông tấn IRNA đưa tin, Iran đã quyết định không cử phái đoàn tham dự vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với Mỹ. Theo IRNA, quyết định này xuất phát từ những gì Tehran mô tả là "các yêu cầu quá đáng, kỳ vọng phi thực tế, sự thay đổi lập trường liên tục, những mâu thuẫn lặp lại và việc phong tỏa hải quân tiếp diễn của Washington".

Nguồn ảnh: Tasnim.

Trước đó cùng ngày, cơ quan này cho biết các báo cáo của truyền thông Mỹ về một vòng tham vấn khác giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra tại Islamabad vào đầu tuần tới là không đúng sự thật.

Hãng tin Tasnim cũng cho biết, Tehran sẽ chỉ đưa ra quyết định về việc có cử phái đoàn đàm phán đến Pakistan hay không sau khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (19/4) tuyên bố, một tàu chở hàng của Iran đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt gần eo biển Hormuz đã bị bắt giữ. "Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được con tàu và đang xem xét những gì trên tàu", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Quân đội Iran cho biết con tàu này đang di chuyển từ Trung Quốc đến Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ đã nổ súng vào con tàu, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và vô hiệu hóa hệ thống định vị của tàu.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya trong một tuyên bố nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và phản công lại hành động cướp biển có vũ trang này của quân đội Mỹ".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có thể sụp đổ trước khi các bên kịp nối lại đàm phán tại Pakistan.

Mỹ cho biết sẽ cử phái đoàn tới Islamabad để tham gia vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột tại Iran. Phái đoàn này do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Động thái này diễn ra sau khi Iran tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz, đảo ngược thỏa thuận đạt được trước đó do Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo các cuộc đàm phán tại Islamabad, diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần hết hạn vào thứ Tư (22/4) là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông cũng nhắc lại khả năng Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình nhà nước hôm thứ Bảy (18/4), trưởng đoàn đàm phán của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf cho biết: "Sẽ không có sự nhượng bộ nào trên lĩnh vực ngoại giao", đồng thời thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar, đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong đó thảo luận về "sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại và hợp tác như một biện pháp thiết yếu để giải quyết các vấn đề hiện tại càng sớm càng tốt nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới".