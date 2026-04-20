Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc: Sở y tế Nghệ An chỉ đạo khẩn

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc liên quan bánh mì kẹp thịt, Sở Y tế Nghệ An đề nghị người dân từng mua, sử dụng tại quán Sơn Quỳnh (xã Diễn Châu) trong ngày 16 – 17/4 chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ngày 20/4, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cấp cứu, điều trị và điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Diễn Châu, sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị vào cuộc.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu khẩn trương tuyên truyền để người dân từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt trong ngày 16 – 17/4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh (khối 4, xã Diễn Châu) chủ động theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu.

Song song, các địa phương phải thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, quán bánh mì. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai để cảnh báo cộng đồng; cơ sở có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế giao Bệnh viện đa khoa Diễn Châu tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân; chủ động hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời đối với ca nặng. Đồng thời, bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong cung cấp hồ sơ bệnh án, xét nghiệm và lấy mẫu phục vụ điều tra nguyên nhân cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được chỉ đạo sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt là lực lượng cấp cứu ngoại viện và các khoa hồi sức, nhằm tiếp nhận, điều trị các trường hợp nặng chuyển tuyến.

Hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Trung tâm Y tế Diễn Châu cùng các trạm y tế cơ sở có nhiệm vụ rà soát các trường hợp đã sử dụng bánh mì tại quán Sơn Quỳnh trong hai ngày 16 – 17/4, chủ động giám sát ca bệnh mới trong cộng đồng, đồng thời phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc và báo cáo thường xuyên về Sở Y tế.

Các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn cũng được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân nghi ngộ độc, kịp thời chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Trước đó, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận 25 bệnh nhân với các triệu chứng nôn, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Trong đó, 20 người cho biết đã ăn bánh mì tại quán Sơn Quỳnh; 5 trường hợp còn lại có sử dụng thêm các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể xác định chính xác nguồn gây ngộ độc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

#ngộ độc #bánh mì #Nghệ An #Diễn Châu #an toàn thực phẩm #điều tra #cấp cứu

