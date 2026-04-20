Mỹ: Rúng động vụ người đàn ông nổ súng bắn tử vong bảy con ruột

Minh Hạnh

TPO - Một tay súng đã bắn tử vong bảy người con ruột và một trẻ vị thành niên khác trong vụ tấn công gây rúng động thành phố Shreveport (bang Louisiana, Mỹ). Tay súng sau đó đã bị cảnh sát bắn gục trong một cuộc truy đuổi bằng xe hơi.

Bảy thi thể đã được tìm thấy bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả súng. Một thiếu niên khác thiệt mạng khi cố gắng thoát thân trên mái nhà, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport - Christopher Bordelon - nói với đài truyền hình KTBS, mô tả hiện trường vụ án là "vô cùng kinh hoàng".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Thông tin ban đầu cho thấy, nghi phạm - có tên Shamar Elkins - đã bắn một người phụ nữ trước, rồi đến một ngôi nhà gần đó và sát hại các trẻ em. Độ tuổi của các em nhỏ dao động từ khoảng 1 đến 14 tuổi. Đáng chú ý, nghi phạm và người phụ nữ bị bắn là cha và mẹ của bảy em nhỏ thiệt mạng.

Nghi phạm đã cướp một chiếc xe sau vụ nổ súng và bị cảnh sát bắn hạ trong một cuộc truy đuổi kéo dài đến hạt Bossier lân cận.

Hình ảnh được cho là nghi phạm và những người con của mình. (Ảnh: X)

"Đây là một tình huống bi thảm, có lẽ là tình huống bi thảm tồi tệ nhất mà chúng ta từng gặp phải", Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux nói.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Mỹ #xả súng #nghi phạm #cảnh sát

