Hé lộ thời điểm phái đoàn Mỹ- Iran đến Pakistan bắt đầu tiến trình đàm phán

TPO - Các nguồn tin tiết lộ phái đoàn Iran dự kiến tới Pakistan vào thứ Ba (21/4) để nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Washington cũng cử đoàn cấp cao sang Islamabad. Khả năng về thỏa thuận gia hạn ngừng bắn và tổ chức cuộc gặp cấp tổng thống đang được để ngỏ.

Theo các nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán của Iran, một phái đoàn cấp cao của Tehran dự kiến sẽ đến Islamabad (Pakistan) vào thứ Ba để bắt đầu vòng đàm phán mới với phía Mỹ.

Thành phần đoàn Iran được cho là tương tự vòng trước, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Các nguồn tin kỳ vọng hai bên có thể đưa ra một tuyên bố mang tính biểu tượng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trong ngày Tư (22/4).

Theo các nguồn tin, nếu tiến trình đàm phán diễn ra thuận lợi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý đến Islamabad, thì Tổng thống Iran cũng có thể tham dự và mở đường một "cuộc gặp chung giữa các tổng thống" để ký một "tuyên bố Islamabad" chung.

Tuy nhiên, đến nay phía Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận việc cử phái đoàn tới Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết các đại diện của Mỹ đang trên đường đến Islamabad để đàm phán với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Iran đã nổ súng nhằm vào tàu thuyền quốc tế, gọi đây là hành động "vi phạm hoàn toàn" thỏa thuận. Ông cũng chỉ trích việc Tehran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, cho rằng động thái này gây thiệt hại lớn cho chính Iran.

"Hôm qua, Iran đã quyết định nổ súng ở eo biển Hormuz - một hành động vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều phát đạn nhắm vào một tàu của Pháp và một tàu chở hàng của Vương quốc Anh. Điều đó thật không hay chút nào, phải không? Đại diện của tôi sẽ đến Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối 20/4 để đàm phán", ông Trump viết trên Truth Social.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Post, ông Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia đàm phán, cùng với Jared Kushner (con rể của ông).

Tổng thống cho biết Mỹ đã đưa ra một "thỏa thuận rất công bằng và hợp lý", đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nếu đàm phán thất bại.

"Chúng tôi đưa ra một thoả thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran", ông Trump nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Vance dẫn đầu phái đoàn đàm phán

Nhà Trắng vừa phát đi thông báo xác nhận Phó Tổng thống JD Vance sẽ tham gia vòng đàm phán tại Pakistan cùng với ông Witkoff và Jared Kushner.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh trước đó Tổng thống Trump từng phủ nhận khả năng ông Vance tham dự vì lý do an ninh, gây ra sự nhầm lẫn về thành phần phái đoàn Mỹ.

Theo các nguồn tin liên quan đến Cơ quan Mật vụ Mỹ, quy định an ninh không khuyến khích Tổng thống và Phó Tổng thống xuất hiện cùng lúc tại một địa điểm, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang có xung đột và rủi ro cao. Do đó, trong trường hợp ông Trump quyết định tới Pakistan để ký kết thỏa thuận cuối cùng, nhiều khả năng ông Vance sẽ phải rời khỏi khu vực trước đó.

Triển vọng đàm phán còn bỏ ngỏ

Dù các bên đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn khi căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Islamabad sẽ mang tính bước ngoặt, không chỉ đối với việc gia hạn lệnh ngừng bắn mà còn định hình cục diện an ninh khu vực trong thời gian tới.