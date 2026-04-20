Dây thìa canh và bước tiến khoa học trong kiểm soát đường huyết: Từ y học cổ truyền đến bằng chứng hiện đại

Trước gánh nặng ngày càng gia tăng của bệnh tiểu đường, xu hướng kết hợp Đông – Tây y đang trở thành giải pháp được quan tâm. Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế về Dây thìa canh đã mở ra hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp người bệnh ổn định chỉ số và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đông – Tây y kết hợp: Xu thế tất yếu trong điều trị tiểu đường hiện đại

Tiểu đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng tăng glucose máu kéo dài do thiếu hụt hoặc giảm nhạy cảm với insulin. Nếu không được kiểm soát tốt, đường huyết cao sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, thận, mắt và hệ thần kinh.

Trong điều trị, Tây y giữ vai trò nền tảng với các nhóm thuốc có cơ chế tác động rõ ràng như: sulfonylurea kích thích tụy tiết insulin, metformin giảm tân tạo glucose tại gan, hay các nhóm mới như ức chế SGLT2 và đồng vận GLP-1 giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Tuy nhiên, do bệnh cần điều trị lâu dài, việc sử dụng thuốc kéo dài có thể đi kèm một số nguy cơ như hạ đường huyết, rối loạn tiêu hóa hoặc ảnh hưởng chức năng gan, thận.

Ở góc độ y học cổ truyền, tiểu đường (chứng “tiêu khát”) được nhìn nhận là hệ quả của mất cân bằng cơ thể, liên quan đến âm hư, táo nhiệt và rối loạn chức năng tạng phủ. Các dược liệu Đông y vì vậy không chỉ cải thiện triệu chứng mà còn hỗ trợ điều hòa chuyển hóa và nâng cao thể trạng. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy các hợp chất sinh học trong dược liệu như polyphenol, flavonoid, saponin… có thể tác động đa đích: cải thiện độ nhạy insulin, giảm stress oxy hóa, điều hòa lipid và phản ứng viêm.

Hiện nay, xu hướng kết hợp Đông – Tây y trong điều trị đái tháo đường cũng được Bộ Y tế Việt Nam khuyến khích, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị toàn diện. Cụ thể, sự phối hợp này mang lại một số lợi ích nổi bật: giúp kiểm soát đường huyết nhanh nhưng vẫn duy trì ổn định lâu dài; hỗ trợ giảm liều hoặc hạn chế tác dụng không mong muốn của thuốc Tây; tác động đồng thời lên nhiều cơ chế bệnh sinh như đề kháng insulin, stress oxy hóa và viêm mạn tính; đồng thời cải thiện thể trạng, chức năng tạng phủ và chất lượng sống.

Thực tế, một phân tích tổng hợp đăng trên cơ sở dữ liệu PubMed năm 2022, thực hiện trên hơn 1.300 bệnh nhân tiểu đường type 2 cho thấy việc kết hợp thảo dược với thuốc Tây giúp cải thiện đáng kể các chỉ số như glucose lúc đói, đường huyết sau ăn và HbA1c. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Journal of Ethnopharmacology năm 2021 cũng ghi nhận phương pháp này có thể cải thiện rối loạn lipid và giảm viêm mạn tính – yếu tố liên quan chặt chẽ đến biến chứng tim mạch.

Dây thìa canh – Từ thảo dược nghìn năm đến "khắc tinh" tiểu đường dưới ánh sáng khoa học

Trong số các dược liệu Đông y, Dây thìa canh nổi bật lên như một điểm sáng với lịch sử sử dụng hơn 2.000 năm tại Ấn Độ để chữa bệnh "nước tiểu ngọt". Ngày nay, giá trị của loại thảo dược này đã được khẳng định thông qua hàng loạt công trình nghiên cứu quốc tế uy tín:

● Cải thiện dung nạp Glucose và HbA1c: Nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food (2020) cho thấy chiết xuất Dây thìa canh hỗ trợ giảm đường huyết sau ăn và chỉ số HbA1c rõ rệt.

● Phục hồi chức năng tuyến tụy: Công trình của Al-Romaiyan và cộng sự (Đại học Hull, Anh) trên tạp chí Phytotherapy Research (2010) xác nhận Dây thìa canh có khả năng kích thích tiết insulin và hỗ trợ cải thiện chức năng tế bào beta của tụy.

● Kiểm soát mỡ máu: Tổng quan nghiên cứu của Devangan và cộng sự (2021) ghi nhận dược liệu này không chỉ hỗ trợ giảm glucose máu lúc đói mà còn giúp cải thiện lipid máu, một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

Không đứng ngoài dòng chảy của khoa học thế giới, các nhà khoa học Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm giá trị Dây thìa canh trong nước.

Cột mốc đầu tiên là vào năm 2006, PGS.TS Trần Văn Ơn (Trường Đại học Dược Hà Nội) đã chứng minh tác dụng của dây thìa canh trong đề tài cấp Bộ, mở ra hướng chuẩn hóa và ứng dụng dược liệu.

Tiếp đó, công trình hợp tác giữa TS Hoàng Minh Châu cùng các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã phân lập được 9 hợp chất saponin mới từ dây thìa canh Việt Nam. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí quốc tế Phytochemistry, góp phần khẳng định tiềm năng của nguồn dược liệu trong nước.

Đáng chú ý, đề tài cấp Bộ do TS Hoàng Minh Châu chủ trì với tên gọi: “Xác định thành phần hoạt tính chính có tác dụng hạ đường huyết để xây dựng quy trình chiết xuất cao giàu hoạt chất từ Dây thìa canh và nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và tác dụng của sản phẩm Diabetna” đã tiếp tục làm rõ cơ chế tác dụng của dược liệu. Nghiên cứu xác định Conduritol A là hoạt chất chính có khả năng ức chế hấp thu glucose và hỗ trợ hạ đường huyết, đồng thời xây dựng quy trình chiết xuất chuẩn hóa, nâng cao hàm lượng hoạt chất. Đây là cơ sở khoa học quan trọng giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm từ Dây thìa canh.

