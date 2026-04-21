Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Sáu máy bay quân sự Mỹ dồn dập hạ cánh xuống Pakistan trước 'giờ G'

Quỳnh Như

TPO - Ít nhất 6 máy bay quân sự Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan trong 48 giờ qua, làm dấy lên nghi vấn Washington đang gấp rút chuẩn bị cho vòng đàm phán với Iran tại Islamabad.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất sáu máy bay của Chính phủ Mỹ chở thiết bị liên lạc, xe hộ tống đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan, điểm nhập cảnh vào Islamabad, trước khi phái đoàn Mỹ dự kiến ​​đến.

Máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan.

Ít nhất hai trong số những máy bay này đã hạ cánh vào thứ Hai (20/4), trong khi bốn chiếc khác đã đến và đi trong 48 giờ trước đó.

Động thái này cho thấy công tác chuẩn bị đang được Mỹ tiến hành cho chuyến thăm cấp cao, với các đội tiền trạm và trang thiết bị chuyên dụng.

Phái đoàn Mỹ trên đường đến Islamabad

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm thứ Hai xác nhận, Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán hòa bình với Iran đang trên đường đến Pakistan và dự kiến ​​sẽ hạ cánh trong vài giờ tới. Đồng thời cho biết thêm ông sẵn sàng gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran nếu đạt được bước đột phá.

"Chúng tôi dự định sẽ có các cuộc đàm phán… Tôi nghĩ ở thời điểm này không ai còn chơi trò chơi nữa", ông Trump nói.

Iran có thể tham gia tiến trình đàm phán

Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đang "xem xét tích cực" khả năng tham gia đàm phán tại Pakistan, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý so với các tuyên bố cứng rắn trước đó, trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực với vai trò trung gian, bao gồm thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ - yếu tố được Iran coi là trở ngại lớn.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei vẫn chỉ trích Washington "thiếu nghiêm túc" trong tiến trình ngoại giao và khẳng định Tehran sẽ không thay đổi các yêu cầu của mình.

Mỹ hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán tại Pakistan ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, với các công tác chuẩn bị an ninh quy mô lớn đang được tiến hành ở Islamabad, nhưng ông Baghaei cho biết Mỹ "khăng khăng giữ một số lập trường vô lý và phi thực tế".

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng "năng lực phòng thủ" của Tehran, bao gồm cả chương trình tên lửa của nước này, không phải là vấn đề có thể thương lượng.

Thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran được công bố từ ngày 7/4 dự kiến sẽ hết hạn vào 8h tối thứ Ba (giờ Mỹ).

Theo nguồn tin từ Pakistan, thời điểm kết thúc tương ứng vào khoảng 3h sáng thứ Tư (giờ Iran). Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết chưa chắc sẽ gia hạn thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa vẫn sẽ được duy trì.

Một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, nhà trung gian hòa giải chủ chốt của Pakistan, Tư lệnh quân đội Asim Munir, đã cảnh báo Washington, rằng lệnh phong tỏa là rào cản lớn đối với đàm phán, và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ xem xét vấn đề này.

Quỳnh Như
CNN, Al Jazeera
#máy bay quân sự #Pakistan #Iran #đàm phán hòa bình #Mỹ #thoả thuận ngừng bắn #phong toả #eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe