Mua chất thải nguy hại về bán phế liệu kiếm lời

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý một doanh nghiệp chuyển giao chất thải nguy hại trái quy định và một cá nhân có hành vi vận chuyển khối lượng lớn chất thải không đảm bảo điều kiện kỹ thuật.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Thông qua công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn các khu công nghiệp (KCN), Đồn Công an KCN Long Thành đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý một doanh nghiệp chuyển giao chất thải nguy hại trái quy định và cá nhân vận chuyển chất thải không đảm bảo điều kiện kỹ thuật với tổng số tiền đề nghị xử phạt lên đến 330 triệu đồng.

Trước đó vào sáng 4/4, tổ công tác thuộc Đồn Công an KCN Long Thành tiến hành kiểm tra hành chính ô tô tải biển kiểm soát 60C-56xxx khi đang lưu thông trên đường số 1 KCN Long Thành.

Tang vật là các thùng chất thải nguy hại bị thu giữ (ảnh: CACC)

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là ông T.N.U. (sinh năm 1976, thường trú tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra thực tế trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 40 thùng phi sắt (loại 260kg/thùng) màu xanh và trắng. Đáng chú ý, bên ngoài các thùng phi này đều dán nhãn của Công ty TNHH TM Hóa chất MN kèm theo các cảnh báo nguy hiểm: "Chất lỏng và hơi rất dễ cháy, có thể gây hại nếu nuốt phải hoặc thông qua đường hô hấp".

Mặc dù bên trong các thùng phi không chứa đầy hóa chất nhưng vẫn còn bám dính một lượng lớn hóa chất nguy hại chưa qua xử lý. Tổng trọng lượng được xác định là 880kg.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T.N.U. khai nhận đã trực tiếp mua số thùng phi dính hóa chất này từ Công ty TNHH C.C.V.N. (có trụ sở tại đường số 7, KCN Long Thành) với số tiền 4,8 triệu đồng. Mục đích thu mua là đưa về các cơ sở phế liệu bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên, ông T.N.U. không có hợp đồng thu gom hoặc vận chuyển chất thải nguy hại, đồng thời chiếc xe tải biển kiểm soát 60C-56xxx cũng không phải là xe chuyên dụng, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc và không dán dòng chữ "Vận chuyển chất thải" theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mở rộng xác minh tại Công ty TNHH C.C.V.N., đơn vị này thừa nhận vào ngày 4/4 đã thực hiện việc chuyển giao (bán) 40 thùng phi sắt dính hóa chất nêu trên cho ông T.N.U..

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Đồn Công an KCN Long Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các bên liên quan. Cụ thể, xử phạt Công ty TNHH C.C.V.N. về hành vi chuyển giao chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý 170 triệu đồng; Xử phạt ông T.N.U tổng số tiền 160 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm: "Tiếp nhận chất thải nguy hại từ tổ chức không có chức năng xử lý" và "Sử dụng phương tiện vận chuyển không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định".

Hành vi tự ý mua bán, vận chuyển các vỏ thùng chứa hóa chất nguy hại không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật Bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn tại địa bàn KCN và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ quy trình xử lý chất thải theo đúng cam kết bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên nhiều lĩnh vực. Trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường.

Trước đó vào ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Kha (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Hiệp, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”. Thủ đoạn của Hồ Văn Kha là thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết tại khu đất thuê trước đó thuộc phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Hồ Văn Kha về để điều tra làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường” (ảnh: CACC) Tại khu vực này, đối tượng tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi với giá 8 triệu đồng mỗi chuyến. Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ. Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam (ảnh:CACC) ​ Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi (sinh năm 1986, ngụ phường Dĩ An, TPHCM và Phạm Trọng Nghĩa (sinh năm 1986, ngụ phường Tây Nam, TPHCM) để điều tra làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Thủ đoạn của các đối tượng là đã thu gom chất thải từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó thuê nhà xưởng để đổ trái phép và gây ra ô nhiễm môi trường. Khối lượng chất thải được xác định là hơn 567 tấn, được đổ trái phép tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

