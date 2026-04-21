Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Nhà sản xuất iPhone bất ngờ thay lãnh đạo

Bình Giang

TPO - Hãng Apple vừa bổ nhiệm ông John Ternus, một người nội bộ, làm giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo, còn ông Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Thay đổi này diễn ra khi nhà sản xuất iPhone chuẩn bị cho những bước tiến lớn của ngành công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt.

img-0973.jpg
Ông John Ternus (trái) và Tim Cook. (Ảnh: EPA)

Ông Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và lâu nay hoạt động khá kín tiếng nhưng bền bỉ phía sau hậu trường, đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện các sản phẩm của hãng qua nhiều năm. Ông đóng vai trò then chốt trong việc phục hồi doanh số của những dòng sản phẩm như máy tính Mac của Apple.

Ở tuổi 50, ông Ternus hiện bằng đúng độ tuổi mà ông Cook đảm nhiệm vị trí CEO từ người đồng sáng lập Steve Jobs. Gần đây nhất, ông đã giới thiệu mẫu iPhone Air vào mùa thu năm ngoái – cuộc cải tổ lớn nhất của iPhone kể từ năm 2017 và là nền tảng thử nghiệm quan trọng cho nhiều dòng chip mới.

Dù không nổi bật trước công chúng, ông Ternus đã góp phần đưa ra những sản phẩm phổ biến rộng rãi như iPad và AirPods. Trên cương vị mới, ông sẽ phải giúp Apple thích ứng với bối cảnh công nghệ bị xáo trộn bởi AI, đặc biệt sau khi hãng đánh mất vị trí công ty giá trị nhất thế giới vào tay Nvidia.

Ông cũng góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm của Apple, với việc giới thiệu các phiên bản “Pro” của Mac và iPhone, đồng thời ra mắt các sản phẩm như MacBook Neo và iPhone “e” ở mức giá thấp nhất từ trước đến nay của hãng.

Trong thời gian tới, ông Ternus sẽ phải cạnh tranh với Nvidia - hãng đã công bố kế hoạch phát triển máy tính cá nhân riêng và các chip dành cho laptop, cũng như với những đối thủ như Meta Platforms, vốn đang gây bất ngờ với kính thực tế tăng cường dù có ít tính năng và giá thấp hơn so với kính Vision Pro của Apple.

Việc thăng chức ông Ternus cho thấy Apple thời gian tới sẽ tập trung vào các thiết bị phần cứng mới như điện thoại gập, kính thông minh, thiết bị VR và các thiết bị AI cá nhân.

Thách thức lớn nhất của ông Ternus có thể là việc tích hợp AI vào iPhone - sản phẩm tiêu dùng thành công nhất trong lịch sử, cũng như toàn bộ hệ sinh thái của Apple. Đầu năm nay, hãng đã đạt thỏa thuận với đối thủ lâu năm trong lĩnh vực smartphone là Google để sử dụng công nghệ Gemini nhằm cải thiện trợ lý ảo Siri.

Dù từng đưa AI đến gần công chúng từ năm 2011 với Siri, Apple vẫn chưa tạo ra một sản phẩm phần cứng hay phần mềm đột phá dựa trên AI, trong khi các đối thủ mới nổi như OpenAI đã thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Bình Giang
Reuters
#Apple #iPhone #John Ternus #Tim Cook #AI #Trí tuệ nhân tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe