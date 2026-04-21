Nhà sản xuất iPhone bất ngờ thay lãnh đạo

TPO - Hãng Apple vừa bổ nhiệm ông John Ternus, một người nội bộ, làm giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo, còn ông Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Thay đổi này diễn ra khi nhà sản xuất iPhone chuẩn bị cho những bước tiến lớn của ngành công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt.

Ông John Ternus (trái) và Tim Cook. (Ảnh: EPA)

Ông Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và lâu nay hoạt động khá kín tiếng nhưng bền bỉ phía sau hậu trường, đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện các sản phẩm của hãng qua nhiều năm. Ông đóng vai trò then chốt trong việc phục hồi doanh số của những dòng sản phẩm như máy tính Mac của Apple.

Ở tuổi 50, ông Ternus hiện bằng đúng độ tuổi mà ông Cook đảm nhiệm vị trí CEO từ người đồng sáng lập Steve Jobs. Gần đây nhất, ông đã giới thiệu mẫu iPhone Air vào mùa thu năm ngoái – cuộc cải tổ lớn nhất của iPhone kể từ năm 2017 và là nền tảng thử nghiệm quan trọng cho nhiều dòng chip mới.

Dù không nổi bật trước công chúng, ông Ternus đã góp phần đưa ra những sản phẩm phổ biến rộng rãi như iPad và AirPods. Trên cương vị mới, ông sẽ phải giúp Apple thích ứng với bối cảnh công nghệ bị xáo trộn bởi AI, đặc biệt sau khi hãng đánh mất vị trí công ty giá trị nhất thế giới vào tay Nvidia.

Ông cũng góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm của Apple, với việc giới thiệu các phiên bản “Pro” của Mac và iPhone, đồng thời ra mắt các sản phẩm như MacBook Neo và iPhone “e” ở mức giá thấp nhất từ trước đến nay của hãng.

Trong thời gian tới, ông Ternus sẽ phải cạnh tranh với Nvidia - hãng đã công bố kế hoạch phát triển máy tính cá nhân riêng và các chip dành cho laptop, cũng như với những đối thủ như Meta Platforms, vốn đang gây bất ngờ với kính thực tế tăng cường dù có ít tính năng và giá thấp hơn so với kính Vision Pro của Apple.

Việc thăng chức ông Ternus cho thấy Apple thời gian tới sẽ tập trung vào các thiết bị phần cứng mới như điện thoại gập, kính thông minh, thiết bị VR và các thiết bị AI cá nhân.

Thách thức lớn nhất của ông Ternus có thể là việc tích hợp AI vào iPhone - sản phẩm tiêu dùng thành công nhất trong lịch sử, cũng như toàn bộ hệ sinh thái của Apple. Đầu năm nay, hãng đã đạt thỏa thuận với đối thủ lâu năm trong lĩnh vực smartphone là Google để sử dụng công nghệ Gemini nhằm cải thiện trợ lý ảo Siri.

Dù từng đưa AI đến gần công chúng từ năm 2011 với Siri, Apple vẫn chưa tạo ra một sản phẩm phần cứng hay phần mềm đột phá dựa trên AI, trong khi các đối thủ mới nổi như OpenAI đã thu hút hàng trăm triệu người dùng.

