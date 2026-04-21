Bắt người lái xe tông thành cầu làm người ngồi sau tử vong

TPO - Bà Nguyễn Thị Mai Trang đang lái xe máy thì bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu trên quốc lộ 27 làm người ngồi sau tử vong và sau đó rời khỏi nơi cư trú để tránh làm việc với cơ quan chức năng.

Tối 20/4, Công an xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1969, trú phường An Khánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thông tin từ Công an xã Mỹ Sơn cho biết, vào ngày 16/8/2025, bà Trang điều khiển xe máy chở theo một người bạn lưu thông trên quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Khi đến khu vực cầu Khẩu (thuộc thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn), xe máy do bà Trang điều khiển bất ngờ tự tông vào thành cầu. Vụ tai nạn khiến người ngồi sau bị thương nặng và tử vong sau đó.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Mỹ Sơn.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Trang không chấp hành yêu cầu triệu tập làm việc của cơ quan chức năng, rời khỏi nơi cư trú và liên tục thay đổi địa điểm sinh sống. Vì thế, ngày 4/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Mai Trang.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Sơn đã phát hiện bà Trang đang tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Công an xã Mỹ Sơn đã phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt tạm giam bà Trang để phục vụ công tác điều tra.

#Giao thông #Tai nạn #Khánh Hòa #Bà Trang #Bắt giữ #Công an xã Mỹ Sơn

