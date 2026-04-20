Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xúc phạm lực lượng Công an, một phụ nữ bị phạt

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/4, Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an xã Xuân Lộc phát hiện tài khoản Facebook “H.T” bình luận một nội dung mang tính xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng Công an nhân dân khi chưa được xác minh, làm rõ.

Bà T.T.H làm việc với lực lượng Công an (ảnh: CACC)

Tiến hành xác minh, Công an xã Xuân Lộc xác định chủ tài khoản là bà T.T.H (SN 1979, trú tại ấp Gia Ray 3, xã Xuân Lộc). Tại buổi làm việc, người này thừa nhận đã đăng tải nội dung sai sự thật do thiếu kiểm chứng.

Căn cứ quy định, Công an xã Xuân Lộc đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị T.T.H số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây Công an tỉnh Đồng Nai liên tục phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp bình luận thiếu kiểm soát, nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, có một cá nhân bị lực lượng phạt lần 2 với số tiền 10 triệu đồng đó là trường hợp ông Ng. V. S. (SN 1968; ngụ Ấp 2, xã Phước An) khi sử dụng tài khoản Facebook “A. Th. H.” tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước. Trước đó, ngày 15/1/2026, ông Ng. V. S. đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Văn Quân
#Công an #xúc phạm #thông tin sai #xã Xuân Lộc #phạt hành chính #mạng xã hội #điều luật #xúc phạm công an #facebook #zalo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe