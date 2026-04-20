Xúc phạm lực lượng Công an, một phụ nữ bị phạt

TPO - Ngày 20/4, Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an xã Xuân Lộc phát hiện tài khoản Facebook “H.T” bình luận một nội dung mang tính xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng Công an nhân dân khi chưa được xác minh, làm rõ.

Bà T.T.H làm việc với lực lượng Công an (ảnh: CACC)

Tiến hành xác minh, Công an xã Xuân Lộc xác định chủ tài khoản là bà T.T.H (SN 1979, trú tại ấp Gia Ray 3, xã Xuân Lộc). Tại buổi làm việc, người này thừa nhận đã đăng tải nội dung sai sự thật do thiếu kiểm chứng.

Căn cứ quy định, Công an xã Xuân Lộc đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị T.T.H số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây Công an tỉnh Đồng Nai liên tục phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp bình luận thiếu kiểm soát, nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, có một cá nhân bị lực lượng phạt lần 2 với số tiền 10 triệu đồng đó là trường hợp ông Ng. V. S. (SN 1968; ngụ Ấp 2, xã Phước An) khi sử dụng tài khoản Facebook “A. Th. H.” tiếp tục đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước. Trước đó, ngày 15/1/2026, ông Ng. V. S. đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.