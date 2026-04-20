Đề nghị cấm xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ học chính khóa

TPO - Theo đại biểu, vấn đề bức xúc nhất mà phụ huynh phản ánh là có những trường xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa. Vì vậy, bất đắc dĩ phụ huynh phải cho con tham gia, nếu không, con sẽ phải tách ra để sinh hoạt riêng, nảy sinh tâm lý mặc cảm.

"Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền"

Chiều 20/4, tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp dành sự quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nữ đại biểu viện dẫn nhiều dấu ấn nổi bật, như việc miễn học phí, cấp miễn phí sách giáo khoa, hoàn thành việc khởi công 428 trường phổ thông nội trú…

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu một số bất cập, trong đó có việc liên kết dạy học trong trường công. Ghi nhận từ phía phụ huynh, đại biểu nói, học phí được Nhà nước miễn toàn bộ, ăn trưa cũng được hỗ trợ, chỉ có nặng ở khoản đóng góp cho chương trình học liên kết.

“Việc tổ chức chương trình học liên kết hiện nay đã và đang được diễn ra tại nhiều địa phương. Các trường tổ chức ký hợp đồng liên kết với các công ty để dạy các môn bổ trợ như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, AI, kỹ năng sống...”, bà Thủy phản ánh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Như Ý

Tránh danh nghĩa là công nhưng hoạt động lại như tư và phụ huynh phải gánh một khoản chi phí rất lớn”, đại biểu lưu ý.

Theo đại biểu, việc cho con em học một số môn bổ trợ là nhu cầu thực của một số phụ huynh. Tuy nhiên, việc tổ chức quá dày đặc các chương trình học liên kết như báo chí phản ánh thời gian qua sẽ có nguy cơ chồng chéo về nội dung giảng dạy. Đặc biệt, chất lượng những môn bổ trợ này chưa có kiểm định, đánh giá.

Vấn đề bức xúc nhất mà phụ huynh phản ánh, theo đại biểu, có những trường xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa. Vì vậy, bất đắc dĩ phụ huynh phải cho con tham gia, nếu không, con sẽ phải tách ra để sinh hoạt riêng. “Lúc này, các cháu sẽ cảm thấy rất khác biệt với bạn bè và sẽ nảy sinh tâm lý mặc cảm”, bà Thủy cho hay.

Đại biểu dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền và yêu cầu phải rà soát, kiểm tra ngay việc Nhà nước miễn học phí cho các cháu nhưng nhà trường lại tổ chức ra nhiều việc khác để thu tiền nhiều hơn, trong đó có vấn đề học liên kết.

Với vấn đề này, đại biểu kiến nghị phải nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thanh tra kiểm tra. Nếu vẫn tiếp tục duy trì việc học liên kết này thì cần phải bảo đảm tính chất của trường công, đó là sự công khai minh bạch về tài chính và sự chia sẻ chi phí với các phụ huynh.

Về lâu dài, bà Thủy kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng và điều phối giáo viên ở trong vùng, địa phương để có thể đáp ứng việc dạy các môn học này, tránh việc muốn học đủ kiến thức thì phải liên kết học thêm.

Thấp thỏm mỗi mùa thi

Vấn đề thứ hai được đại biểu nêu là việc thay đổi quy chế tuyển sinh đại học. Luật Giáo dục đại học yêu cầu phải có lộ trình phù hợp khi điều chỉnh việc tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, phụ huynh và học sinh luôn phải thấp thỏm khi mỗi một mùa thi lại có sự thay đổi quy chế.

“Điều đáng lưu ý nhất, việc thay đổi quy chế này thường diễn ra vào thời điểm mùa thi đang cận kề”, đại biểu bày tỏ.

Theo bà, với học sinh, việc tập trung học kiến thức để vượt qua kỳ thi 2 trong 1, đỗ được vào ngưỡng cửa đại học mơ ước đã là một áp lực rất lớn. Trong khi đó, học sinh lại còn phải thấp thỏm “không biết năm nay quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi hay không”. Điều này tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm thế và sự chuẩn bị cho kỳ thi của cả phụ huynh và học sinh.

Theo đại biểu, lĩnh vực giáo dục không giống như một dự án xây dựng xong là chuyển giao, mà cải cách giáo dục là một quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện. Bà mong Bộ Giáo dục nghiên cứu thời điểm có hiệu lực phù hợp đối với những vấn đề lớn như thế này để phụ huynh và học sinh có sự chuẩn bị.