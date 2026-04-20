Mỏ đá sạt lở, vùi lấp nhiều máy móc ở Thái Nguyên

TPO - Trong đêm, hàng ngàn m3 đất đá tại mỏ đá Nà Cà (xã Cẩm Giàng) bất ngờ sạt xuống phía dưới. Vụ sạt lở đã gây thiệt hại lớn về tài sản của doanh nghiệp, không gây thiệt hại về người.

Ngày 20/4, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng (Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở mỏ đá trong đêm. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo đó, khoảng 23h ngày 19/4, hàng nghìn m3 đá từ trên vách cao của mỏ đá Nà Cà (xã Cẩm Giàng) bất ngờ sạt xuống phía dưới.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Tuấn Sơn

Vụ sạt lở đã gây hư hỏng toàn bộ dây chuyền nghiền đá và 2 máy xúc của doanh nghiệp, không gây thiệt hại về người. Ước tính, thiệt hại vụ sạt lở khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra hiện trường. Đồng thời, tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, không để phát sinh rủi ro.

Được biết, mỏ đá này trước đây đã ngừng sản xuất, gần đây doanh nghiệp tiếp tục đầu tư máy móc để hoạt động trở lại.

