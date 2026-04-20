Xe 7 chỗ gặp nạn trên cao tốc chưa mở, 3 người nhập viện

An Yên
TPO - Ô tô 7 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và va chạm với khối bê tông chắn giữa đường khiến 3 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng. Đáng lưu ý, tuyến đường trên chưa được đưa vào khai thác

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết, lực lượng công an phường đã kiểm tra hiện trường, xác minh vụ ô tô 7 chỗ gặp tai nạn khi lưu thông trên công trình đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/4, ô tô 7 chỗ lưu thông trên công trình cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo hướng từ Phú Mỹ đi Đồng Nai, dù tuyến đường trên chưa được đưa vào khai thác.

Khi đến Km34, khu vực giáp ranh giữa dự án thành phần 2 và 3 (phường Phú Mỹ, TPHCM và xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), ô tô bất ngờ tông vào khối bê tông đặt giữa đường để ngăn phương tiện lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô hư hỏng nặng, khối bê tông bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu. Ba người ngồi phía sau xe bị thương, được lực lượng cứu thương tình nguyện đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023, có tổng chiều dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án thành phần 3 đoạn qua TPHCM đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật từ ngày 19/4/2025 song vẫn chưa đưa vào khai thác đồng bộ.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe các dự án thành phần 2 và 3 (qua tỉnh Đồng Nai) vào ngày 31/3. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc đấu nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kế hoạch này phải lùi lại, dự kiến thông xe vào cuối tháng 4.

An Yên
#tai nạn #cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu #phường Phú Mỹ #ô tô #bê tông

