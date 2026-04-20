Bắt 4 đối tượng hỗn chiến, gây náo loạn khu công nghiệp Sóng Thần 2

TPO - Nhóm đối tượng đi xe máy, mang hung khí tìm đến cổng công ty trong khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 2, TPHCM gây sự tạo cảnh hỗn loạn khiến nhiều người hốt hoảng.

Chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra chiều 18/4 trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 18/4, trong lúc làm việc, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991, ngụ TPHCM) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M (SN 1990, ngụ TPHCM). Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để “giải quyết”.

Các đối tượng hỗn chiến nhau giữa đường gây náo loạn.

Đến khoảng 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000, ngụ TPHCM) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002, ngụ Đồng Nai) đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy chở Kha, mang theo một mã tấu tự chế, đến trước cổng công ty chờ sẵn.

Khi gặp M., nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu đe dọa. Sự việc nhanh chóng leo thang thành cảnh rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu vực.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu xác định, nhóm này có hành vi manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.