Mỹ thu giữ tàu Iran là dấu hiệu của một đợt tấn công quân sự mới?

TPO - Bà Zohreh Kharazmi - Phó giáo sư tại Đại học Tehran - cho biết, các quan chức Iran tin rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm tiến hành vòng đàm phán thứ hai thực chất chỉ là vỏ bọc cho một cuộc tấn công quân sự mới.

“Trong vòng đàm phán trước đó ở Islamabad, phía Iran cho rằng phía Mỹ không nghiêm túc, vì họ đã rút lui giữa chừng”, bà Kharazmi nói với Al Jazeera.

“Và lần này, đúng vào thời điểm nhạy cảm khi bắt đầu vòng đàm phán thứ hai, họ lại bắt đầu tấn công các tàu của Iran. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp bắt đầu một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Và các cuộc đàm phán chỉ là vỏ bọc cho điều đó”, bà nói thêm.

Theo bà Kharazmi, các nguồn tin của Nga chỉ ra rằng Mỹ đang tập trung quân đội và đạn dược trong khu vực, một động thái mà các quan chức Iran coi là “dấu hiệu khởi đầu một giai đoạn tấn công quân sự mới chống lại Iran”.

Bà cũng lưu ý, Mỹ đã triển khai một số tàu chiến đến vùng biển xung quanh Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

“Cùng lúc với các cuộc đối thoại, có thông tin rằng các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay chiến đấu đang bay qua Iraq. Toàn bộ bối cảnh cho thấy một đợt tấn công quân sự mới có khả năng xảy ra cao hơn nhiều so với các cuộc đàm phán”, bà nói.

Lực lượng Mỹ tấn công, thu giữ tàu hàng Iran ngày 19/4. (Nguồn: RT)

Đồng quan điểm, Giáo sư Amin Saikal của Đại học Quốc gia Úc cho rằng, việc Mỹ thu giữ tàu chở hàng của Iran ở Vịnh Ba Tư có nguy cơ làm leo thang tình hình trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng ở Pakistan.

“Những hành động kiểu này đơn giản chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng”, Giáo sư Saikal nói với Al Jazeera, cảnh báo rằng động thái này có thể “phá hỏng cơ hội đạt được kết quả hợp lý từ các cuộc đàm phán ở Islamabad”.

Ông nói rằng “đã đến lúc cả hai bên nên tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang, đặc biệt nếu họ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được một giải pháp lâu dài”.

Trong bối cảnh thời hạn ngừng bắn chỉ còn vài ngày nữa, ông Saikal cho biết cả hai bên đang chịu “áp lực rất lớn”, nhưng lưu ý rằng “eo biển Hormuz đã trở thành một yếu tố răn đe mới đối với Iran”.

Căng thẳng đã leo thang sau vụ Mỹ tấn công và bắt giữ tàu Touska của Iran đêm 19/4.

Truyền thông Iran sau đó đưa tin, chính phủ nước này không có kế hoạch tổ chức đàm phán với Mỹ tại Islamabad, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim trước đó dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, “tình hình chung không thể đánh giá là rất tích cực”. Phía Iran nhấn mạnh, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA chỉ trích lệnh phong tỏa và “những yêu cầu vô lý và phi thực tế” của Washington, nói rằng “trong hoàn cảnh này, không có triển vọng rõ ràng về các cuộc đàm phán hiệu quả”.