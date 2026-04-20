Hà Nội: Chợ cá Yên Sở trước ngày giải tỏa

Thanh Hiếu

TPO - Theo kế hoạch, vào ngày 30/4, phường Hoàng Mai sẽ giải tỏa chợ cá Yên Sở. Đây là chợ cá tự phát nhưng cung cấp tới 30% lượng cá của Thủ đô.

UBND phường Hoàng Mai﻿ cho biết, theo kế hoạch, ngày 30/4, phường sẽ giải tỏa chợ cá Yên Sở﻿ (ngõ 78 đường Đỗ Mười, phường Hoàng Mai). Đây là một trong những chợ cá tự phát lớn nhất Thủ đô hoạt động từ hàng chục năm qua, cung cấp 30% lượng cá tiêu thụ của Hà Nội.
Chợ cá Yên Sở có diện tích hơn 6.000 m2, có nguồn gốc là đất nông nghiệp. Hiện chợ đang có hơn 50 tiểu thương kinh doanh, chủ yếu kinh doanh cá và cho các xe từ các tỉnh về thuê chỗ buôn bán.
Theo ghi nhận ngày 20/4, các kiot kinh doanh tại chợ cá Yên Sở chủ yếu mang tính tạm bợ, nhiều mái che đã rách nát, ổ điện han gỉ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, thoát nước, phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.
Nước thải tại chợ cá Yên Sở chưa được thu gom xử lý triệt để mà xả trực tiếp ra hệ thống mương thoát nước.
Theo Kế hoạch 374/KH-UBND TP về việc triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố, chợ cá Yên Sở thuộc diện di dời giải tỏa. UBND phường Hoàng Mai đã thông báo về chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tiểu thương. "Chúng tôi sẵn sàng di dời theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Chúng tôi mong muốn thành phố sớm bố trí địa điểm phù hợp để tiểu thương yên tâm kinh doanh", chị Hà, một tiểu thương chia sẻ.
Để hỗ trợ các tiểu thương ổn định kinh doanh, thành phố đã bố trí hơn 4.500 m2 đất cách chợ cũ 300 mét làm chợ mới. Hiện tại, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư.
Hiện toàn thành phố có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Theo kế hoạch, trong năm 2026 và nửa đầu năm 2027, thành phố sẽ giải tỏa 100% “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát. Đến giữa tháng 4/2026, các địa phương đã giải tỏa 173 điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè (đạt 75%). Từ nay đến hết năm 2030, thành phố sẽ xây mới, xây lại 108 chợ và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 chợ để phục vụ hoạt động kinh doanh của nhân dân.
