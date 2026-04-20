Người dân gói ghém ký ức, chờ ngày cầu Tứ Liên thành hình

Trọng Tài

TPO - Giữa tiếng máy xúc và bụi công trường, ngõ 310 Nghi Tàm (Hà Nội) đang đổi thay từng ngày để phục vụ dự án cầu Tứ Liên. Những mái nhà quen thuộc dần biến mất, nhường chỗ cho công trình trọng điểm, mang theo cả ký ức và nỗi niềm của người dân.

Người dân gấp rút dọn dẹp, giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên.
Dự án cầu Tứ Liên có chiều dài khoảng 5,15 km, nối từ nút giao Nghi Tàm đến đường Trường Sa, với tổng mức đầu tư hơn 20.171 tỷ đồng. Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm được triển khai khẩn trương, đồng bộ — nơi được xác định là vị trí then chốt phục vụ thi công trụ cầu.
Tại phường Hồng Hà, phần lớn các hộ dân có đất bãi bồi, đất nông nghiệp, đất công và đất ở đều tích cực phối hợp với chính quyền để bàn giao mặt bằng.
“Ngôi nhà giờ chỉ còn là đống gạch vụn dưới bánh xích máy xúc. Cả gia đình lặng đi khi nhìn cảnh này. Những cây hồng xiêm, xoài, bưởi… và tiếng chim mỗi sáng đã không còn. Nhưng từ nơi này, cầu Tứ Liên sẽ dần hiện lên, mở ra một Hà Nội mới”, ông Nguyễn Thanh Bình (ngõ 310 Nghi Tàm) chia sẻ.
Cầm trên tay tấm biển số nhà, người phụ nữ tên N. bùi ngùi trước thời khắc rời đi. “Dù cuộc sống có xáo trộn ít ngày nhưng gia đình chúng tôi ủng hộ chủ trương của chính quyền, tất cả vì lợi ích chung và tương lai lâu dài.”
﻿ Nhìn từ trên cao, nhiều dãy nhà trong ngõ 310 đã bị phá dỡ, để lại khoảng đất trống chờ ngày thi công.
Nhiều khu vực nhà ở đã được người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao quỹ đất cho chính quyền.
Việc di dời diễn ra trong điều kiện gấp rút, đa số người dân đã phối hợp với các đơn vị chức năng để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Tuy vậy, không ít người vẫn không giấu được sự lưu luyến khi phải rời xa nơi gắn bó hàng chục năm.
Theo UBND phường Hồng Hà, hơn 50% hộ dân đã di chuyển, bàn giao mặt bằng trên các trục chính phục vụ dự án cầu Tứ Liên. Các hộ còn lại đã ký biên bản bàn giao, đang chuẩn bị nơi ở tạm; địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026.

Công trình cầu Tứ Liên thuộc dự án nhóm A với sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 20.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Kế hoạch bố trí vốn năm 2025 khoảng 9.076 tỷ đồng, năm 2026 khoảng 6.859 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 4.236 tỷ đồng.

Đến nay phường Hồng Hà đã bàn giao đất để thực hiện dự án trên 95% khối lượng cho đơn vị thi công, không để nhà thầu chờ mặt bằng.

Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ để giải quyết các nút thắt cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Giao thông TP Hà Nội.

#cầu Tứ Liên #giải phóng mặt bằng #Hà Nội #dự án giao thông #bồi thường #Hồng Hà #phát triển đô thị

